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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
0:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
32' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
0:1
77' Гол
Пеллегрино Амаль
80' Желтая карточка
Kristian Eriksen
0:2
82' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+6

Ход матча

32'
Aleksander Melgalvis
 
67'
 
Хаген Элиас
Хеберг-Ветти Геуте
67'
 
Бонифасе Виктор
Эспейор Рунар
70'
Дашкевич Эдуард
Kristian Loenstad Onsrud
 
77'
0:1
Пеллегрино Амаль
77'
 
Пеллегрино Амаль
Сёрли Сондре
77'
 
Кумсан Джилберт
Мугиша Джоэл
79'
 
Конрадсен Андрес
Амундсен Исак
80'
Kristian Eriksen
 
82'
0:2
Пеллегрино Амаль
88'
Benjamin Thoresen Faraas
Киркеволд Пол
 
88'
Яковенко Юрий
Jonas Enkerud
 
90'
Бейя Клеман
Aleksander Melgalvis
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Хейбротен
Мариус
6
Амундсен
Исак
3
Сампстед
Альфонс
10
Ветлесен
Уго
17
Хеберг-Ветти
Геуте
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
27
Сёрли
Сондре
Хам-Кам
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Будё-Глимт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.29
Jonas Enkerud 4 0.29
Aleksander Melgalvis 2 0.14
Конгсро Вегар 2 0.14
Киркеволд Пол 2 0.14
Hasan Kurucay 2 0.14
Яковенко Юрий 1 0.07
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 10 (1) 0.71
Салтнес Ульрик 3 0.21
Эспейор Рунар 3 0.21
Ветлесен Уго 3 0.21
Бонифасе Виктор 3 (1) 0.21
Мугиша Джоэл 2 0.14
Сольбаккен Ола 1 0.07
Вембангомо Брис 1 0.07
Сёрли Сондре 1 0.07
Мо Бреде 1 0.07
Сампстед Альфонс 1 0.07
Амундсен Исак 1 0.07
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 2 1
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Яковенко Юрий 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
14%
6
35%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

18
31
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
22%
3
10%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
2
11%
8
26%
61-75
3
17%
11
35%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
2
12%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3
Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 3 2 28 - 13 30
2. Лиллестрём 14 9 3 2 27 - 13 30
3. Будё-Глимт 14 7 4 3 30 - 18 25
4. Викинг 15 7 4 4 26 - 18 25
5. Русенборг 13 5 6 2 23 - 17 21
6. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
7. Олесунн 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Сарпсборг-08 13 6 1 6 29 - 22 19
9. Одд 14 6 1 7 14 - 19 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
12. Волеренга 13 4 2 7 15 - 22 14
13. Хёугесунн 14 3 4 7 21 - 26 13
14. Тромсё 12 2 7 3 16 - 23 13
15. Дьерв 14 3 2 9 10 - 25 11
16. Кристиансунд 11 0 1 10 7 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
2. Мольде 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Викинг 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Русенборг 6 4 2 0 13 - 6 14
5. Будё-Глимт 7 3 4 0 17 - 8 13
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Сарпсборг-08 7 3 1 3 13 - 10 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
2. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Лиллестрём 7 3 3 1 14 - 11 12
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 7 1 4 2 10 - 11 7
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 6 0 4 2 7 - 13 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 6 0 1 5 4 - 14 1
16. Кристиансунд 6 0 0 6 2 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      32'
      Aleksander Melgalvis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 0:2 Будё-Глимт онлайн

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