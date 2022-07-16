  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Корона Кельце
0:0
Второй тайм: 71'
Легия
0'
29' Желтая карточка
Jacek Podgorski
45' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
45' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
61' Вторая желтая карточка
Ветеска Матеуш

Ход матча

29'
Jacek Podgorski
 
45'
 
Ветеска Матеуш
45'
 
Жозуэ Филипе
61'
 
Ветеска Матеуш
62'
Bartosz Spiaczka
Шикавка Евгений
 
62'
Фронччак Адам
Jacek Podgorski
 
62'
 
Навроцкий Майк
Пих Роберт
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Легия
6.01
5.10
2.39
Все Коэффициенты
1
Форенц
Конрад
25
Шимусик
Гжегож
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
6
Jacek
Podgorski
26
Севежински
Оскар
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
11
Пих
Роберт
39
Росолек
Мацей
Корона Кельце
4-1-4-1
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Легия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
5:2
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacek Podgorski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Жозуэ Филипе 1 0

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2
Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Стомиль Ольштын 1:1 ГКС Ястшембе - Корона Кельце 0:2
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1
Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Легия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Корона Кельце 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Легия
6.01
5.10
2.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Корона Кельце 0:0 Легия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Корона Кельце
Легия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 