Стадион: Suzuki Arena
0:0
Второй тайм: 71'
0'
29' Желтая карточкаJacek Podgorski
45' Желтая карточкаВетеска Матеуш
45' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
61' Вторая желтая карточкаВетеска Матеуш
Ход матча
29'
45'
45'
61'
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
11
Пих
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Корона Кельце
Легия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
25 матчей
16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacek Podgorski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|1
|1
|Жозуэ Филипе
|1
|0
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2
Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Стомиль Ольштын 1:1 ГКС Ястшембе - Корона Кельце 0:2
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1
Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Легия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Корона Кельце
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Корона Кельце
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Легия
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Корона Кельце
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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