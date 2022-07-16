Стадион: Suzuki Arena
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаJacek Podgorski
45' Желтая карточкаВетеска Матеуш
45' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
61' Вторая желтая карточкаВетеска Матеуш
0:1
72' ГолМучи Эрнест
1:1
82' ГолJakub Lukowski
90' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
90' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
90'+8
Ход матча
29'
45'
45'
61'
72'
0:1
82'
1:1
90'
90'
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
11
Пих
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Корона Кельце
Легия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
25 матчей
16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|1
|1
|Зарандия Лука
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|1
|1
|Вшолек Павел
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|1
|1
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2
Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Стомиль Ольштын 1:1 ГКС Ястшембе - Корона Кельце 0:2
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1
Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Медзь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Медзь
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Медзь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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