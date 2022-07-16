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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Корона Кельце
1:1
Конец матча
Легия
0'
29' Желтая карточка
Jacek Podgorski
45' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
45' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
61' Вторая желтая карточка
Ветеска Матеуш
0:1
72' Гол
Мучи Эрнест
1:1
82' Гол
Jakub Lukowski
90' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
90' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90'+8
1
Форенц
Конрад
25
Шимусик
Гжегож
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
6
Jacek
Podgorski
26
Севежински
Оскар
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
11
Пих
Роберт
39
Росолек
Мацей
Корона Кельце
4-1-4-1
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Легия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

25 матчей

16%
12%
72%
4 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
5:2
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 1 1
Зарандия Лука 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 1 1
Вшолек Павел 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 1 1
Енджейчик Артур 1 0
Жозуэ Филипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2
Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Стомиль Ольштын 1:1 ГКС Ястшембе - Корона Кельце 0:2
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1
Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Медзь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Медзь 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Медзь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Радомьяк Радом 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Ветеска Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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