Зиеш исполнил удар со штрафного метров с 25, пробив в ближний угол, но Очоа отвел угрозу.

Первый угловой в матче исполнили игроки "Челси", после навеса Зиеша Силва исполнил неточную скидку.

Зиеш цепляется за мяч в центре штрафной, перебрасывает одного защитника, но подстраховка у мексиканце работает надежно.

Хадсон-Одои на левом фланге играет в "стенку" с Хаверцем, но прострел Каллума прерван - угловой.

В этот раз подача у Зиеша получилась слишком высокой, мяч перелетел всех игроков в штрафной "Америки".

Треть первого тайма отыграли команды, пока у "Челси" заметное территориальное преимущество.

Без моментов проходят последние минуты, не включают повышенную передачу игроки обеих команд.

7' Многовато жестких стыков в начале игры, то Хаверц уронит соперника на газон, то сейчас Кенеди плечом угодит в голову оппоненту.

5' Дамм прорвался по правому флангу атаки, прокинул мяч мимо защитника, однако передачу в штрафную исполнил неточную.

4' Единственный раз команды встречались в далеком 2009 году, тогда "Челси" добился победы в контрольном матче со счётом 2:0.

3' Сразу же у нас желтая карточка, Дамм грубовато подкатился под Кенеди в центре поля.

2' Зиеш, по мнению судьи, чисто отобрал мяч у Касереса, а вот игрок "Америки" правила уже нарушал.