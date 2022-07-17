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Стадион:
Америка Мехико
0:0
Первый тайм
Челси

Ход матча

3'
_Damm J.
 
Прогнозы 117
Америка Мехико 1.7% (2)
X 6% (7)
Челси 92.3% (108)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Америка Мехико
Ничья
Челси
4.61
3.58
1.64
Все Коэффициенты
Новости
Америка Мехико
Челси

История личных встреч

Америка Мехико
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:0

Результаты последних матчей

Америка Мехико
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Мехико - Толука 1:0 Монтеррей - Америка Мехико 3:2 Америка Мехико - Атлас 0:0 Америка Мехико - Леон 5:2
Пачука - Америка Мехико 3:0 Америка Мехико - Пачука 1:1 Америка Мехико - Пуэбла 3:2 Пуэбла - Америка Мехико 1:1 Америка Мехико - Крус Асуль 0:0 Тигрес - Америка Мехико 0:2 Америка Мехико - Леон 2:0 Тихуана - Америка Мехико 1:3 Америка Мехико - Хуарес 3:0 Некакса - Америка Мехико 0:1 Америка Мехико - Толука 3:0 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Монтеррей - Америка Мехико 2:1 Америка Мехико - Керетаро 1:1 Пумас-УНАМ - Америка Мехико 0:0 Америка Мехико - Пачука 1:3
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3
  • Первый тайм
  • 17'
    Без моментов проходят последние минуты, не включают повышенную передачу игроки обеих команд.
  • 15'
    Треть первого тайма отыграли команды, пока у "Челси" заметное территориальное преимущество.
  • Угловой
    13'
    В этот раз подача у Зиеша получилась слишком высокой, мяч перелетел всех игроков в штрафной "Америки".
  • 12'
    Хадсон-Одои на левом фланге играет в "стенку" с Хаверцем, но прострел Каллума прерван - угловой.
  • 10'
    Зиеш цепляется за мяч в центре штрафной, перебрасывает одного защитника, но подстраховка у мексиканце работает надежно.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой в матче исполнили игроки "Челси", после навеса Зиеша Силва исполнил неточную скидку.
  • 8'
    Зиеш исполнил удар со штрафного метров с 25, пробив в ближний угол, но Очоа отвел угрозу.
  • Фол, нарушение
    7'
    Многовато жестких стыков в начале игры, то Хаверц уронит соперника на газон, то сейчас Кенеди плечом угодит в голову оппоненту.
  • 5'
    Дамм прорвался по правому флангу атаки, прокинул мяч мимо защитника, однако передачу в штрафную исполнил неточную.
  • 4'
    Единственный раз команды встречались в далеком 2009 году, тогда "Челси" добился победы в контрольном матче со счётом 2:0.
  • Желтая карточка
    3'
    Сразу же у нас желтая карточка, Дамм грубовато подкатился под Кенеди в центре поля.
  • Фол, нарушение
    2'
    Зиеш, по мнению судьи, чисто отобрал мяч у Касереса, а вот игрок "Америки" правила уже нарушал.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в выставочном матче в Лас-Вегасе сыграют мексиканская "Америка" и лондонский "Челси". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
Прогнозы 117
Америка Мехико 1.7% (2)
X 6% (7)
Челси 92.3% (108)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Америка Мехико
Ничья
Челси
4.61
3.58
1.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Америка Мехико 0:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Америка Мехико 0:0 Челси

Исход игры
Америка Мехико
1.7% (2)
Ничья
5.8% (7)
Челси
92.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
75.7% (81)
Меньше
24.3% (26)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:2 Челси
44.6% (54)
0:2 Челси
13.2% (16)
1:3 Челси
11.6% (14)
0:1 Челси
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:4 Челси
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:4 Челси
1.7% (2)
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