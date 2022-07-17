Стадион: Allegiant Stadium (Paradise)
0:0
Первый тайм
Ход матча
3'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лаюн МигельЗащитник
- Полузащитник
-
206 _Reyes M.Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мартин ЭнриНападающий
-
25 Дамм ХурхенНападающий
- Запасные игроки
-
27 _Jimenez O.
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 _Zendejas A.
-
200 _Martinez R.
-
-
-
20 _Sanchez R.
-
187 _Campos K.
-
23 _Lara E.
-
Главный тренер: _Ortiz F.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
31 Сарр МалангПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
30 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: _Tuchel T.
История личных встреч
Америка Мехико
Челси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Америка Мехико
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Мехико - Толука 1:0 Монтеррей - Америка Мехико 3:2 Америка Мехико - Атлас 0:0 Америка Мехико - Леон 5:2
Пачука - Америка Мехико 3:0 Америка Мехико - Пачука 1:1 Америка Мехико - Пуэбла 3:2 Пуэбла - Америка Мехико 1:1 Америка Мехико - Крус Асуль 0:0 Тигрес - Америка Мехико 0:2 Америка Мехико - Леон 2:0 Тихуана - Америка Мехико 1:3 Америка Мехико - Хуарес 3:0 Некакса - Америка Мехико 0:1 Америка Мехико - Толука 3:0 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Монтеррей - Америка Мехико 2:1 Америка Мехико - Керетаро 1:1 Пумас-УНАМ - Америка Мехико 0:0 Америка Мехико - Пачука 1:3
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3
Прогнозы на матч Америка Мехико 0:0 Челси
Исход игры
Америка Мехико
1.7% (2)
Ничья
5.8% (7)
Челси
92.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
75.7% (81)
Меньше
24.3% (26)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:2 Челси
44.6% (54)
0:2 Челси
13.2% (16)
1:3 Челси
11.6% (14)
0:1 Челси
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:4 Челси
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:4 Челси
1.7% (2)
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