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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
27' Желтая карточка
Facundo Almada
30' Желтая карточка
Matias Melluso
69' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
72' Желтая карточка
Christian Baez
0:1
79' Гол
Ramon Sosa
90'+5
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
27
Gino
Infantino
16
Mateo
Tanlongo
7
Marcelo
Benitez
II
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
Росарио Сентраль
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:1
П
0:1
П
4:0
П
1:2
П
3:1
П
3:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
1:0
НБ
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 1 (1) 0.2
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.4
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.4
Erik Ramirez 1 0.2
Ramon Sosa 1 0.2
Lautaro Chavez 1 0.2
Карбонеро Йохан 1 0.2

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Alejo Veliz 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Ramirez 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Leonardo Morales 1 0
Алеман Брайн 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0
Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Бока Хуниорс 1:1 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
15. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Унион Санта-Фе 1:1 5 1 2 2 7 - 11 5
19. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
20. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 3 - 5 4
23. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
24. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:1 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 1:1 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Унион Санта-Фе 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Бока Хуниорс 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Матиас Меллусо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Факундо Альмада получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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