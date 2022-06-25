0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаFacundo Almada
30' Желтая карточкаMatias Melluso
69' Желтая карточкаMateo Tanlongo
72' Желтая карточкаChristian Baez
0:1
79' ГолRamon Sosa
90'+5
Ход матча
27'
30'
69'
72'
79'
0:1
24
Alejo
Veliz
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alan Lescano
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.2
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.4
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.4
|Erik Ramirez
|1
|0.2
|Ramon Sosa
|1
|0.2
|Lautaro Chavez
|1
|0.2
|Карбонеро Йохан
|1
|0.2
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Mateo Tanlongo
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Ramirez
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Алеман Брайн
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0
Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|15.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|23.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес