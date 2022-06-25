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Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
1:1
Конец матча
Барракас Централь
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Luciano Andres Abecasis
42' Желтая карточка
Brian Calderara
45' Желтая карточка
Jonathan Blanco
1:1
57' Гол
Ramiro Enrique
61' Желтая карточка
Gonzalo Paz
90' Желтая карточка
Facundo Mater
90' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
90'+7
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
28
Матиас
Гонсалез
5
Доминго
Николас
4
Matias
Romero1
11
Урси
Агустин
8
Giuliano
Galoppo
18
Ramiro
Enrique
1
Maximiliano
Gagliardo
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
18
Jonathan
Blanco
19
Carlos
Martin
Arce
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
9
Facundo
Castro
I
Банфилд
4-4-1-1
Барракас Централь
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 2 (2) 0.4
Датоло Хесус 1 0.2
Alejandro Cabrera 1 0.2
Ramiro Enrique 1 0.2
Матиас Гонсалез 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 0.2
Neri Ricardo Bandiera 1 0.2
Bruno Christian Sepulveda 1 0.2
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.2

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 3 0
Урси Агустин 3 0
Датоло Хесус 1 0
Доминго Николас 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alejandro Cabrera 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 1
Facundo Mater 3 0
Gonzalo Paz 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Ринкон Себастьян 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Ivan Tapia 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Brian Calderara 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Бока Хуниорс 1:1 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
15. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Унион Санта-Фе 1:1 5 1 2 2 7 - 11 5
19. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
20. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 3 - 5 4
23. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
24. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:1 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 1:1 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Унион Санта-Фе 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Бока Хуниорс 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
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