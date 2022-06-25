1:1
Конец матча
0'
0:1
13' Гол в свои воротаLuciano Andres Abecasis
42' Желтая карточкаBrian Calderara
45' Желтая карточкаJonathan Blanco
1:1
57' ГолRamiro Enrique
61' Желтая карточкаGonzalo Paz
90' Желтая карточкаFacundo Mater
90' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
90'+7
Ход матча
13'
42'
45'
57'
1:1
61'
80'
90'
13
Гисси
Дилан
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Junior AriasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Mauro Gomez
-
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
36 Alex Juarez
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|2 (2)
|0.4
|Датоло Хесус
|1
|0.2
|Alejandro Cabrera
|1
|0.2
|Ramiro Enrique
|1
|0.2
|Матиас Гонсалез
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.2
|Neri Ricardo Bandiera
|1
|0.2
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.2
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.2
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Датоло Хесус
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alejandro Cabrera
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|3
|1
|Facundo Mater
|3
|0
|Gonzalo Paz
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Ринкон Себастьян
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|15.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|23.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес