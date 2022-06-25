1:1
Второй тайм: 86'
0'
0:1
25' ПенальтиDaniel Juarez
1:1
40' ПенальтиСальвио Эдуардо
74' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
Ход матча
25'
0:1
40'
1:1
74'
86'
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.6
|Вилья Себастьян
|2
|0.4
|Бенедетто Дарио
|2
|0.4
|Фернандес Пол
|1
|0.2
|Сандез Агустин
|1
|0.2
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.2
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.6
|Mauro Luna Diale
|1
|0.2
|Emanuel Britez
|1
|0.2
|Mariano Peralta
|1
|0.2
|Daniel Juarez
|1 (1)
|0.2
|Federico Vera
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Imanol Machuca
|2
|0
|Juan Portillo
|0
|1
|Полента Диего
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Алвес Хонатан
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
2
50%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
5
50%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|15.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|23.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес