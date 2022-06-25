  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
1:1
Второй тайм: 86'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
25' Пенальти
Daniel Juarez
1:1
40' Пенальти
Сальвио Эдуардо
74' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
86' Желтая карточка
13
Гарсия
Хавьер
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
5
Самбрано
Очандарте
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
21
Кампусано
Хорман
16
Молинас
Аарон
38
Васкес
Луис
41
Luca
Langoni
10
Сальвио
Эдуардо
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
14
Francisco
Gerometta
21
Facundo
Aguero
22
Emanuel
Britez
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
29
Daniel
Juarez
27
Matias
Gallegos
10
Martin
Ezequiel
Canete
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
2:0
С
1:3
ТДВ
0:2
С
2:0
П
2:1
П
2:1
П
3:4
П
1:3
П
1:2
ПА
0:0
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.6
Вилья Себастьян 2 0.4
Бенедетто Дарио 2 0.4
Фернандес Пол 1 0.2
Сандез Агустин 1 0.2
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.2
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.6
Mauro Luna Diale 1 0.2
Emanuel Britez 1 0.2
Mariano Peralta 1 0.2
Daniel Juarez 1 (1) 0.2
Federico Vera 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Enzo Roldan 0 0
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Себальос Эсекиэль 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Рохо Маркос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Фабра Франк 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Васкес Луис 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Imanol Machuca 2 0
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Mariano Peralta 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
2
50%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
5
50%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2
Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Бока Хуниорс 1:1 5 3 1 1 11 - 7 10
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
15. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Унион Санта-Фе 1:1 5 1 2 2 7 - 11 5
19. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
20. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 3 - 5 4
23. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
24. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:1 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 1:1 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Унион Санта-Фе 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Бока Хуниорс 1:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Даниэль Хуарес из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Бока Хуниорс
    Ничья
    Унион Санта-Фе
    2.74
    3.85
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бока Хуниорс
    Унион Санта-Фе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     