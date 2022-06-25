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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 8'
Велес Сарсфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Велес Сарсфилд
3.05
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
28
Juan
Rodriguez2
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
29
Пиццини
Франсиско
5
Facundo
Gutierrez
20
Brahian
Cuello
7
Lucas
Albertengo
32
Agustin
Fontana
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
15
Agustin
Mulet
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
19
Joel
Sonora
18
Julian
Fernandez
39
Abiel
Osorio
Дефенса и Хустисия
5-3-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Велес Сарсфилд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:1
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 1 0.2
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.2
Raul Loaiza 1 0.2
Nicolas Tripicchio 0 0
Walter Bou 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Fernandez 1 0.2
Дженсон Лукас 1 0.2
Luca Orellano 1 0.2
Nicolas Garayalde 0 0
Valentin Gomez 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Кардона Томас 1 0
Сото Алексис 1 0
Raul Loaiza 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Damian Fernandez 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Ортега Франсиско 1 0
Abiel Osorio 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
9. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
16. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Тальерес Кордоба 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
20. Велес Сарсфилд 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
21. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
22. Дефенса и Хустисия 0:0 5 0 4 1 3 - 4 4
23. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
15. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Тальерес Кордоба 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Дефенса и Хустисия 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
6. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Тальерес Кордоба 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Велес Сарсфилд
3.05
3.20
3.10
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