1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаValentin Gomez
27' Желтая карточкаКардона Томас
39' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
49' Желтая карточкаОртега Франсиско
67' Желтая карточкаСото Алексис
1:0
88' ГолNicolas Fernandez I
1:1
90' ГолNicolas Garayalde
90' Желтая карточкаNicolas Garayalde
90'+7
Ход матча
25'
27'
49'
67'
88'
90'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
23 Tomas Sives
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Велес Сарсфилд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|1
|0.2
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.2
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.2
|Raul Loaiza
|1
|0.2
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.2
|Damian Fernandez
|1
|0.2
|Дженсон Лукас
|1
|0.2
|Luca Orellano
|1
|0.2
|Valentin Gomez
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|4
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Damian Fernandez
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Уракан
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Колон
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Колон
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|27.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Колон
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес