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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
0:2
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
25' Желтая карточка
Рафа II
32' Желтая карточка
Jonathan Bay
35' Желтая карточка
Pedro Caixinha
42' Красная карточка
Олива Кристиан
0:1
84' Гол
Риано Клаудио
0:2
90' Гол
Риано Клаудио
90'+6
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
13
Julian
Malatini
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
10
Hector
Fertoli
16
Rodrigo
Garro
11
Джиротти
Федерико
38
Matias
Godoy
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
50
Калински
Энсо
13
Lautaro
Montoya
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
Тальерес Кордоба
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
С
1:1
ПБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.2
Enzo Hernan Diaz 1 0.2
Matias Godoy 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.4
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.2
Renzo Lopez 1 0.2
Jose Amado 1 0.2
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 2 1
Enzo Hernan Diaz 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 2 0
Тоселли Кристофер 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Jonathan Bay 2 0
Рамирес Иван 1 0
Jesus Soraire 1 0
Nicolas Linares 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Эстудиантес Ла Плата 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Уракан 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Колон 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
24. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Колон 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Колон 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
23. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Рамирес Иван уходит с поля. Jose Amado выходит вместо него
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    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Олива Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Pedro Caixinha получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Джонатан Бэй получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Рафа II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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