0:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаРафа II
32' Желтая карточкаJonathan Bay
35' Желтая карточкаPedro Caixinha
42' Красная карточкаОлива Кристиан
0:1
84' ГолРиано Клаудио
0:2
90' ГолРиано Клаудио
90'+6
Ход матча
25'
32'
35'
42'
84'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Matias GodoyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
40 Axel Pinto
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|1
|0.2
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.2
|Matias Godoy
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риано Клаудио
|2
|0.4
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.2
|Renzo Lopez
|1
|0.2
|Jose Amado
|1
|0.2
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|2
|1
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|2
|0
|Тоселли Кристофер
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Уракан
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Колон
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Колон
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|27.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Колон
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес