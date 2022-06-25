0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
6'
55
Tomas
Jacob
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
70.8%
8.4%
5 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.4
|Leonardo Godoy
|1
|0.2
|Рохель Агустин
|1
|0.2
|Мас Эмануэль
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|2
|0.4
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.2
|Willer Ditta
|1
|0.2
|Victor Velazquez
|0
|0
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|2
|1
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|3
|0
|Julian Fernandez II
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Лема Кристиан
|0
|1
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|Martin Luciano
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Уракан
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Колон
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Уракан
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|17.
|Колон
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|27.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Колон
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес