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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Первый тайм: 33'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
6' Желтая карточка
Willer Ditta

Ход матча

6'
 
Willer Ditta
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.97
3.48
4.25
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
21
Ваньони
Леонель
44
Francisco
Gonzalez2
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
70.8%
8.4%
5 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
4:2
КДМЭП
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:2
П
0:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:4
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
КС
1:1
КС
1:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.4
Leonardo Godoy 1 0.2
Рохель Агустин 1 0.2
Мас Эмануэль 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 2 0.4
Juan Manuel Garcia 1 0.2
Willer Ditta 1 0.2
Victor Velazquez 0 0
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 2 1
Jorge Rodriguez I 2 0
Leonardo Godoy 1 0
Aaron Spetale 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 3 0
Julian Fernandez II 2 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Эстудиантес Ла Плата 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Уракан 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Колон 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
24. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Колон 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Колон 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
23. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Willer Ditta получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.97
3.48
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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