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Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
0:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
6' Желтая карточка
Willer Ditta
43' Желтая карточка
Julian Fernandez II
53' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
0:1
57' Гол
Ramiro Sordo
66' Желтая карточка
Рохель Агустин
0:2
72' Гол
Juan Fernando Garro
75' Желтая карточка
Tomas Jacob
90'+7
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
21
Ваньони
Леонель
44
Francisco
Gonzalez2
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ньюэллс Олд Бойз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
70.8%
8.4%
5 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
4:2
КДМЭП
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:2
П
0:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:4
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
КС
1:1
КС
1:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.4
Leonardo Godoy 1 0.2
Рохель Агустин 1 0.2
Мас Эмануэль 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 3 0.6
Juan Manuel Garcia 1 0.2
Juan Fernando Garro 1 0.2
Willer Ditta 1 0.2
Francisco Gonzalez2 0 0
Victor Velazquez 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 2 1
Jorge Rodriguez I 2 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Рохель Агустин 1 0
Aaron Spetale 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Fernandez II 3 0
Willer Ditta 3 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Ривер Плейт 2:1 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
16. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
17. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
18. Ланус 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
22. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ривер Плейт 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 2:1 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Ланус 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
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      43'
      Хулиан Фернандес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Willer Ditta получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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