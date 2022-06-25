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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
0:1
Первый тайм: 32'
Уракан
0'
0:1
8' Гол
Гарре Бенжамин

Ход матча

8'
0:1
Гарре Бенжамин
(Кристальдо Франко)
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Уракан
9.15
4.60
2.18
Все Коэффициенты
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
2
Lucas
Acevedo
13
Joaquin
Novillo
15
Санчес-Миньо
Хуан
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
5
Tomas
Moschion
7
Формика
Мауро
8
Brian
Farioli
35
Facundo
Farias
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
13
Walter
Perez
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
10
Кристальдо
Франко
22
Гарре
Бенжамин
7
Matias
Coccaro
20
Jhonatan
Candia
Колон
4-1-4-1
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Колон
Уракан

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
С
2:0
С
3:2
С
0:0
К
1:0
П
1:3
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 2 (2) 0.4
Абила Рамон 2 0.4
Лертора Федерико 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.4
Гарре Бенжамин 1 0.2
Rodrigo Cabral 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Лертора Федерико 2 0
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 2 1
Сото Гильермо 2 0
Jonathan Galvan 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Lucas Merolla 1 0
Matias Coccaro 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1
Уракан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 3 2 0 4 - 1 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Эстудиантес Ла Плата 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Уракан 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Колон 0:1 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
24. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Уракан 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
17. Колон 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Колон 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
23. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Гарре Бенжамин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Уракан
9.15
4.60
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:1 Уракан онлайн

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