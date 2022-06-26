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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
2:1
Первый тайм: 37'
Ланус
0'
14' Желтая карточка
Весприни Матиас
1:0
26' Гол
Парадела Хосе
32' Желтая карточка
Tomas Belmonte
2:0
33' Гол
Ромеро Брайан
2:1
35' Гол
Акоста Лаутаро
37' Желтая карточка
Ромеро Брайан
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
26
Парадела
Хосе
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
13
Зидан
Энцо
9
Альварес
Хулиан
19
Ромеро
Брайан
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
28
Lucas
Varaldo
9
Жозе
Густаво
Санд
Ривер Плейт
4-3-1-2
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Ланус

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:3
С
3:0
С
1:5
С
1:0
КЛ
4:2
КЛ
1:0
П
1:3
С
3:0
П
1:1
П
1:1
П
2:0
КС
1:3
КС
0:0
П
0:1
П
5:1
П
1:0
ПА
1:2
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
0:1
КС
1:0
КС
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 2 0.4
Ромеро Брайан 2 0.4
Зидан Энцо 1 0.2
Парадела Хосе 1 0.2
Палавесино Агустин 1 0.2
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 2 0.4
Victor Malcorra 1 0.2
Lucas Varaldo 1 0.2
Tomas Belmonte 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Де ла Крус Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 3 0
Весприни Матиас 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Mateo Sanabria 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0
Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Ривер Плейт 2:1 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
16. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
17. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
18. Ланус 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
22. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ривер Плейт 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 2:1 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Ланус 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Ривер Плейт
Ничья
Ланус
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