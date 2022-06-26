2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаВесприни Матиас
1:0
26' ГолПарадела Хосе
32' Желтая карточкаTomas Belmonte
2:0
33' ГолРомеро Брайан
2:1
35' ГолАкоста Лаутаро
37' Желтая карточкаРомеро Брайан
58' Желтая карточкаЗидан Энцо
88' Желтая карточкаBraian Aguirre
89' Желтая карточкаBrian Aguilar
90' Красная карточкаВесприни Матиас
90' Вторая желтая карточкаBrian Aguilar
90'+7
Ход матча
14'
26'
1:0
32'
33'
2:0
35'
2:1
37'
58'
88'
89'
90'
90'
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
История личных встреч
Ривер Плейт
Ланус
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|2
|0.4
|Ромеро Брайан
|2
|0.4
|Зидан Энцо
|1
|0.2
|Парадела Хосе
|1
|0.2
|Палавесино Агустин
|1
|0.2
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|2
|0.4
|Victor Malcorra
|1
|0.2
|Lucas Varaldo
|1
|0.2
|Tomas Belmonte
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|2
|1
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Mateo Sanabria
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0
Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|17.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|18.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|20.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|22.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|24.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес