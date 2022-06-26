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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Ланус
0'
14' Желтая карточка
Весприни Матиас
1:0
26' Гол
Парадела Хосе
32' Желтая карточка
Tomas Belmonte
2:0
33' Гол
Ромеро Брайан
2:1
35' Гол
Акоста Лаутаро
37' Желтая карточка
Ромеро Брайан
58' Желтая карточка
Зидан Энцо
88' Желтая карточка
Braian Aguirre
89' Желтая карточка
Brian Aguilar
90' Красная карточка
Весприни Матиас
90' Вторая желтая карточка
Brian Aguilar
90'+7
1
Армани
Франко
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
26
Парадела
Хосе
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
13
Зидан
Энцо
9
Альварес
Хулиан
19
Ромеро
Брайан
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
28
Lucas
Varaldo
9
Жозе
Густаво
Санд
Ривер Плейт
4-3-1-2
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Ланус

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:3
С
3:0
С
1:5
С
1:0
КЛ
4:2
КЛ
1:0
П
1:3
С
3:0
П
1:1
П
1:1
П
2:0
КС
1:3
КС
0:0
П
0:1
П
5:1
П
1:0
ПА
1:2
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
0:1
КС
1:0
КС
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 2 0.4
Ромеро Брайан 2 0.4
Зидан Энцо 1 0.2
Парадела Хосе 1 0.2
Палавесино Агустин 1 0.2
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 2 0.4
Victor Malcorra 1 0.2
Lucas Varaldo 1 0.2
Tomas Belmonte 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Ромеро Брайан 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 2 1
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Alexandro Bernabei 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Braian Aguirre 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Mateo Sanabria 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0
Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
12. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
16. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
17. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
18. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
19. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
22. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
23. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
24. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
25. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
22. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
26. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Брайан Агилар получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Матиас Перес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 90'
    Энцо Фернандес уходит с поля. Симон Сантьяго выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Брайан Агилар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Брайан Агирре получил желтую карточку от судьи
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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