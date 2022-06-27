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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
2:1
Второй тайм: 47'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
1' Гол
Axel Rodriguez
12' Желтая карточка
Sebastian Medina
16' Красная карточка
Jorge Valdez II
2:0
26' Гол
Jonas Acevedo
43' Желтая карточка
Виго Алекс
2:1
45' Гол
Lucas Daniel Romero

Ход матча

1'
Axel Rodriguez
(Nicolas Castro1)
1:0
12'
Sebastian Medina
 
16'
Jorge Valdez II
 
20'
Franco Leys
Sebastian Medina
 
26'
Jonas Acevedo
2:0
43'
 
Виго Алекс
45'
2:1
Lucas Daniel Romero
(Lucas Gonzalez)
46'
Lucas Kruspzky
Marcelo Estigarribia2
 
46'
Охеда Серхио
Nicolas Castro1
 
46'
Carlos Quintana
Francisco Alvarez1
 
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.42
3.02
3.00
Все Коэффициенты
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
17
Francisco
Alvarez1
28
Facundo
Cobos
8
Jonas
Acevedo
7
Nicolas
Castro1
10
Jorge
Valdez
II
21
Sebastian
Medina
29
Axel
Rodriguez
24
Marcelo
Estigarribia2
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Поблет
Херонимо
9
Leandro
Miguel
Fernandez
14
Lucas
Gonzalez
36
Касарес
Хуан
18
Бенегас
Леандро
Патронато Парана
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Патронато Парана
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:1
С
1:0
К
0:1
С
1:2
С
1:1
П
0:5
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Cobos 1 0.2
Axel Rodriguez 1 0.2
Diego Garcia VI 1 0.2
Jonas Acevedo 1 0.2
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.2
Nicolas Castro1 0 0
Sebastian Medina 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.6
Lucas Daniel Romero 2 0.4
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.2
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Diego Garcia VI 1 1
Nicolas Castro1 2 0
Carlos Quintana 1 0
Facundo Cobos 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Raul Lozano 1 0
Tiago Banega 1 0
Alexander Sosa 1 0
Sebastian Medina 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Виго Алекс 2 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Sergio Barreto 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0
Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
4. Бока Хуниорс 5 3 0 2 11 - 8 9
5. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
6. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
7. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Банфилд 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Индепендьенте Авельянеда 1:2 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Сентраль Кордоба Росарио 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Патронато Парана 2:1 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
16. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
17. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
18. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
20. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Колон 5 1 2 2 4 - 5 5
22. Тигре 5 1 2 2 7 - 9 5
23. Дефенса и Хустисия 5 0 4 1 4 - 5 4
24. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
25. Тальерес Кордоба 5 1 1 3 3 - 5 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Патронато Парана 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Индепендьенте Авельянеда 1:2 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Бока Хуниорс 3 2 0 1 8 - 6 6
9. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
11. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
22. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Индепендьенте Авельянеда 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
23. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
24. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Патронато Парана 2:1 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хонас Асеведо бьет в цель!
  • 20'
    Sebastian Medina уходит с поля. Франко Лейс выходит вместо него
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Jorge Valdez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    12'
    Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Axel Rodriguez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.42
3.02
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Патронато Парана 2:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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Патронато Парана
Индепендьенте Авельянеда
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