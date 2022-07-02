1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаРафа II
1:0
39' ГолКабрера Виктор
60' Желтая карточкаFabio Alvarez
69' Желтая карточкаLucas Blondel
70' Желтая карточкаФранко Алан
75' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
79' Желтая карточкаIjiel Protti
84' Желтая карточкаМеносси Лукас
1:1
84' ГолКаталан Матиас
90'+5
Ход матча
35'
39'
1:0
60'
69'
70'
75'
79'
84'
84'
1:1
14
Diego
Sosa
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
38
Matias
Godoy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Тигре
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|3 (1)
|0.5
|Колидио Факундо
|1
|0.17
|Diego Sosa
|1
|0.17
|Кабрера Виктор
|1
|0.17
|Lucas Blondel
|1
|0.17
|Cristian Zabala
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|1
|0.17
|Джиротти Федерико
|1
|0.17
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.17
|Matias Godoy
|0
|0
|Rodrigo Garro
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Blondel
|3
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Mateo Retegui
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|1
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|19.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|20.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|20.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес