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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
35' Желтая карточка
Рафа II
1:0
39' Гол
Кабрера Виктор
60' Желтая карточка
Fabio Alvarez
69' Желтая карточка
Lucas Blondel
70' Желтая карточка
Франко Алан
75' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
79' Желтая карточка
Ijiel Protti
84' Желтая карточка
Меносси Лукас
1:1
84' Гол
Каталан Матиас
90'+5
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
14
Diego
Sosa
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
10
Меносси
Лукас
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
13
Julian
Malatini
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
23
Франко
Алан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
30
Diego
Ortegoza
10
Hector
Fertoli
11
Джиротти
Федерико
Тигре
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 3 (1) 0.5
Колидио Факундо 1 0.17
Diego Sosa 1 0.17
Кабрера Виктор 1 0.17
Lucas Blondel 1 0.17
Cristian Zabala 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 1 0.17
Джиротти Федерико 1 0.17
Enzo Hernan Diaz 1 0.17
Matias Godoy 0 0
Rodrigo Garro 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Blondel 3 0
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Cristian Zabala 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 1
Enzo Hernan Diaz 3 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Франко Алан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
8. Бока Хуниорс 6 3 0 3 11 - 11 9
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
10. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
11. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
12. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Патронато Парана 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
15. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 6 - 7 7
16. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
19. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
20. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
22. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
23. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
25. Дефенса и Хустисия 0:1 6 0 4 2 4 - 6 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
20. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
22. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
24. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
25. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
27. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Кабрера Виктор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Рафа II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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