0:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолManuel Capasso
26' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
38' Желтая карточкаJose Florentin
43' Желтая карточкаJonathan Sandoval
67' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
82' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
88' Желтая карточкаMiguel Brizuela
90'+5
Ход матча
18'
0:1
26'
38'
67'
82'
88'
19
Joel
Sonora
39
Abiel
Osorio
16
Лампе
Карлос
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Kevin Isa
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.17
|Damian Fernandez
|1
|0.17
|Дженсон Лукас
|1
|0.17
|Luca Orellano
|1
|0.17
|Valentin Gomez
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.5
|Cristian Menendez
|1
|0.17
|Manuel Capasso
|1
|0.17
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|4
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Damian Fernandez
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|19.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|20.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|20.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес