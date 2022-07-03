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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
18' Гол
Manuel Capasso
26' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
38' Желтая карточка
Jose Florentin
43' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
67' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
82' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
88' Желтая карточка
Miguel Brizuela
90'+5
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
34
Damian
Fernandez
28
Miguel
Brizuela
3
Инсуа
Эмануэль
7
Jose
Florentin
35
Касерес
Сантьяго
18
Julian
Fernandez
19
Joel
Sonora
42
Gianluca
Prestianni
39
Abiel
Osorio
16
Лампе
Карлос
35
Jonathan
Sandoval
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
1:0
С
2:0
К
1:0
С
2:0
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Garayalde 1 0.17
Damian Fernandez 1 0.17
Дженсон Лукас 1 0.17
Luca Orellano 1 0.17
Valentin Gomez 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.5
Cristian Menendez 1 0.17
Manuel Capasso 1 0.17
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Valentin Gomez 3 0
Damian Fernandez 2 0
Ортега Франсиско 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Инсуа Эмануэль 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Jose Florentin 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Abiel Osorio 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Guillermo Acosta 2 0
Martin Garay 2 0
Ciro Rius 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
8. Бока Хуниорс 6 3 0 3 11 - 11 9
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
10. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
11. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
12. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Патронато Парана 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
15. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 6 - 7 7
16. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
19. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
20. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
22. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
23. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
25. Дефенса и Хустисия 0:1 6 0 4 2 4 - 6 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
20. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
22. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
24. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
25. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
27. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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