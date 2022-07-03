  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
1:0
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0'
18' Желтая карточка
Gabriel Alanis
21' Желтая карточка
Agustin Cardozo
53' Желтая карточка
Кардона Томас
1:0
79' Гол
Tomas Muro
82' Желтая карточка
Алеман Брайн
90' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль

Ход матча

18'
 
Gabriel Alanis
21'
Agustin Cardozo
 
53'
 
Кардона Томас
61'
Tomas Muro
Erik Ramirez
 
61'
Matias Miranda
Lautaro Chavez
 
66'
 
Сото Алексис
Gabriel Alanis
77'
 
Agustin Fontana
Nicolas Fernandez I
79'
Tomas Muro
1:0
82'
Алеман Брайн
 
84'
 
Tomas Galvan
Gaston Togni
88'
Manuel Insurralde
Agustin Cardozo
 
88'
Чеккини Эмануэль
Ramon Sosa
 
90'
Чеккини Эмануэль
 
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Дефенса и Хустисия
4.56
3.28
6.50
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
43
Erik
Ramirez
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
20
Brahian
Cuello
28
Juan
Rodriguez2
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
7
Lucas
Albertengo
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
3:2
ЛП
1:1
С
0:1
К
1:1
КДЛС
0:2
КДЛС
1:0
С
0:1
С
4:4
ТМК
1:1
П
1:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:3
ПБ
1:0
ПБ
1:3
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.33
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.33
Erik Ramirez 1 0.17
Ramon Sosa 1 0.17
Lautaro Chavez 1 0.17
Карбонеро Йохан 1 0.17
Tomas Muro 1 0.17
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 1 0.17
Nicolas Fernandez I 1 0.17
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.17
Raul Loaiza 1 0.17
Nicolas Tripicchio 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Cardozo 3 0
Алеман Брайн 2 0
Erik Ramirez 2 0
Leonardo Morales 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 3 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Расинг Авельянеда 5 3 0 2 10 - 5 9
8. Бока Хуниорс 6 3 0 3 11 - 11 9
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 4 - 2 9
10. Ривер Плейт 5 2 2 1 7 - 3 8
11. Уракан 5 2 2 1 4 - 3 8
12. Сармиенто 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Патронато Парана 5 2 1 2 6 - 7 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 7 - 5 7
15. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 6 - 7 7
16. Эстудиантес Ла Плата 5 2 1 2 5 - 6 7
17. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 8 - 11 7
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
19. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
20. Ланус 5 1 2 2 4 - 5 5
21. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
22. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
23. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Арсенал Саранди 5 0 4 1 6 - 7 4
25. Дефенса и Хустисия 0:1 6 0 4 2 4 - 6 4
26. Росарио Сентраль 5 1 1 3 1 - 5 4
27. Барракас Централь 5 0 3 2 5 - 8 3
28. Альдосиви 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
15. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 1 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
20. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
22. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
23. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
25. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Химнасия Ла-Плата 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Дефенса и Хустисия 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Ланус 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
24. Сармиенто 3 0 1 2 1 - 4 1
25. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
27. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Agustin Cardozo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Габриэль Аланис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Химнасия Ла-Плата
    Ничья
    Дефенса и Хустисия
    4.56
    3.28
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Химнасия Ла-Плата
    Дефенса и Хустисия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     