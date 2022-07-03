1:0
Второй тайм: 90+'
0'
18' Желтая карточкаGabriel Alanis
21' Желтая карточкаAgustin Cardozo
53' Желтая карточкаКардона Томас
1:0
79' ГолTomas Muro
82' Желтая карточкаАлеман Брайн
90' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
Ход матча
18'
21'
53'
79'
1:0
82'
90'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Tomas Muro
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Дефенса и Хустисия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.33
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.33
|Erik Ramirez
|1
|0.17
|Ramon Sosa
|1
|0.17
|Lautaro Chavez
|1
|0.17
|Карбонеро Йохан
|1
|0.17
|Tomas Muro
|1
|0.17
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|1
|0.17
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.17
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.17
|Raul Loaiza
|1
|0.17
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Cardozo
|3
|0
|Алеман Брайн
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|Ривер Плейт
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Сармиенто
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Патронато Парана
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|19.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|20.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|21.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|20.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|25.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес