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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:0
Перерыв
Сармиенто
0'
30' Красная карточка
Franco Quinteros

Ход матча

30'
 
Franco Quinteros
37'
 
David Gallardo
Лисандро Лопес
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сармиенто
2.24
3.32
7.36
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
8
Монтойя
Вальтер
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
34
Franco
Farias
9
Jhonatan
Candia
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
26
Yair
Arismendi
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
Росарио Сентраль
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.14
Gaspar Servio 1 (1) 0.14
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.29
Javier Fabian Toledo 1 0.14
Лисандро Лопес III 1 0.14
Franco Quinteros 1 0.14

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Alejo Veliz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gino Infantino 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 3 0
Federico Andueza 1 1
Javier Fabian Toledo 2 0
Jonathan Torres 2 0
Кастро Лукас 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Гастон Сауро 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
4. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
8. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
9. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Бока Хуниорс 6 3 0 3 11 - 11 9
12. Сармиенто 0:0 7 2 3 2 6 - 6 9
13. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
14. Патронато Парана 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Арсенал Саранди 6 1 4 1 8 - 8 7
16. Сан-Лоренсо 6 1 4 1 8 - 7 7
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
20. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
21. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
22. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Росарио Сентраль 0:0 7 1 2 4 2 - 7 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
10. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Росарио Сентраль 0:0 4 1 2 1 1 - 1 5
15. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
25. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
8. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Сармиенто 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
24. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
25. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 0:0 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Лисандро Лопес III уходит с поля. David Gallardo выходит вместо него
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Франко Кинтерос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сармиенто
2.24
3.32
7.36
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