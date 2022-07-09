0:0
Перерыв
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Jose LeudoПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Alejo Veliz
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сармиенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Baez
|1
|0.14
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.14
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.29
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.14
|Лисандро Лопес III
|1
|0.14
|Franco Quinteros
|1
|0.14
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Mateo Tanlongo
|2
|0
|Alejo Veliz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Quinteros
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Manuel Guanini
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Атлетико Платенсе
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Сармиенто
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|14.
|Патронато Парана
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|21.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|25.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сармиенто
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|15.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|23.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|25.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|27.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|8.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|12.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Сармиенто
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|24.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|25.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес