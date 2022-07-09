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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Сармиенто
0'
30' Красная карточка
Franco Quinteros
61' Желтая карточка
Sergio Quiroga
1:0
77' Гол
Facundo Buonanotte
85' Желтая карточка
Гастон Сауро
90'+6
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
8
Монтойя
Вальтер
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
34
Franco
Farias
9
Jhonatan
Candia
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
3
Franco
Quinteros
26
Yair
Arismendi
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
Росарио Сентраль
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сармиенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.14
Facundo Buonanotte 1 0.14
Gaspar Servio 1 (1) 0.14
Монтойя Вальтер 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.29
Javier Fabian Toledo 1 0.14
Лисандро Лопес III 1 0.14
Franco Quinteros 1 0.14

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Alejo Veliz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gino Infantino 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Jonathan Torres 2 0
Кастро Лукас 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Сармиенто
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
4. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
8. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
9. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Бока Хуниорс 6 3 0 3 11 - 11 9
12. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
13. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Патронато Парана 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Арсенал Саранди 6 1 4 1 8 - 8 7
16. Сан-Лоренсо 6 1 4 1 8 - 7 7
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
26. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
11. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
23. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 5 - 5 3
25. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
8. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арсенал Саранди 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
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      УДАЛЕНИЕ! - Франко Кинтерос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
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