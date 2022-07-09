1:1
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаФабра Франк
0:1
28' ГолРохо Маркос
1:1
38' ГолAgustin Giay
45' Желтая карточкаSiro Rosane
45' Желтая карточкаNicolas Fernandez5
Ход матча
23'
28'
0:1
38'
1:1
45'
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|4 (2)
|0.57
|Ivan Leguizamon
|2
|0.29
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.14
|Jalil Elias
|1
|0.14
|Agustin Giay
|1
|0.14
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.14
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.43
|Вилья Себастьян
|2
|0.29
|Бенедетто Дарио
|2
|0.29
|Фернандес Пол
|1
|0.14
|Рохо Маркос
|1
|0.14
|Сандез Агустин
|1
|0.14
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.14
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|4
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Атлетико Платенсе
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Бока Хуниорс
|1:1
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|13.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|14.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|16.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|26.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|1:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|21.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Унион Санта-Фе
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|24.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес