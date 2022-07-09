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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
1:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
23' Желтая карточка
Фабра Франк
0:1
28' Гол
Рохо Маркос
1:1
38' Гол
Agustin Giay
45' Желтая карточка
Siro Rosane
45' Желтая карточка
Nicolas Fernandez5

Ход матча

15'
Gaston Hernandez
Jeremias James
 
23'
 
Фабра Франк
28'
0:1
Рохо Маркос
(Вилья Себастьян)
38'
Agustin Giay
1:1
45'
Siro Rosane
 
45'
Nicolas Fernandez5
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Бока Хуниорс
4.30
4.40
3.05
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
24
Jeremias
James
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
10
Ромеро
Оскар
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сан-Лоренсо
3-4-3
Бока Хуниорс
4-1-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 4 (2) 0.57
Ivan Leguizamon 2 0.29
Nicolas Fernandez5 1 0.14
Jalil Elias 1 0.14
Agustin Giay 1 0.14
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.14
Ezequiel Cerutti 0 0
Agustin Martegani 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.43
Вилья Себастьян 2 0.29
Бенедетто Дарио 2 0.29
Фернандес Пол 1 0.14
Рохо Маркос 1 0.14
Сандез Агустин 1 0.14
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.14
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 4 0
Siro Rosane 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Jeremias James 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Себальос Эсекиэль 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Самбрано Очандарте 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Рохо Маркос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
4. Банфилд 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
8. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
9. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 11 - 11 10
11. Бока Хуниорс 1:1 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
13. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
14. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
15. Сан-Лоренсо 1:1 7 1 5 1 9 - 8 8
16. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
19. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
26. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
8. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Бока Хуниорс 1:1 4 2 0 2 8 - 9 6
11. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
16. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
21. Сан-Лоренсо 1:1 4 0 4 0 6 - 6 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Унион Санта-Фе 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Бока Хуниорс 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Сан-Лоренсо 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
16. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
23. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • 15'
    Jeremias James уходит с поля. Гастон Эрнандес выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Бока Хуниорс
4.30
4.40
3.05
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