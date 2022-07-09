  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
2:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
23' Желтая карточка
Фабра Франк
0:1
28' Гол
Рохо Маркос
1:1
38' Гол
Agustin Giay
45' Желтая карточка
Siro Rosane
45' Желтая карточка
Nicolas Fernandez5
53' Желтая карточка
Alan Varela
2:1
54' Гол
Барейро Адам
62' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
74' Желтая карточка
Рохо Маркос
2:1
76' Не забитый пенальти
Барейро Адам
78' Желтая карточка
Federico Gattoni
90'+8
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
24
Jeremias
James
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
10
Ромеро
Оскар
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сан-Лоренсо
3-4-3
Бока Хуниорс
4-1-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 5 (2) 0.71
Ivan Leguizamon 2 0.29
Jalil Elias 1 0.14
Agustin Giay 1 0.14
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.14
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Agustin Martegani 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.43
Вилья Себастьян 2 0.29
Бенедетто Дарио 2 0.29
Фернандес Пол 1 0.14
Рохо Маркос 1 0.14
Сандез Агустин 1 0.14
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.14
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 5 0
Siro Rosane 1 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Jeremias James 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Самбрано Очандарте 2 0
Рохо Маркос 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Alan Varela 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
5
50%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
4. Банфилд 1:1 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Унион Санта-Фе 1:1 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
14. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
15. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
19. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
26. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
12. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
16. Банфилд 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
25. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Унион Санта-Фе 1:1 3 1 0 2 5 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 1:1 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Банфилд 1:1 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Николас Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Сиро Росане получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сан-Лоренсо 2:1 Бока Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     