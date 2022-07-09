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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
1:1
Первый тайм: 25'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
5' Гол
Bryan Castrillon
1:1
17' Гол
Ramiro Enrique
23' Желтая карточка
Leonel Bucca

Ход матча

5'
0:1
Bryan Castrillon
(Lucas Esquivel)
17'
Ramiro Enrique
(Giuliano Galoppo)
1:1
23'
 
Leonel Bucca
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Унион Санта-Фе
2.02
3.30
4.79
Все Коэффициенты
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
28
Матиас
Гонсалез
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
14
Francisco
Gerometta
21
Facundo
Aguero
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Leonel
Bucca
29
Daniel
Juarez
10
Martin
Ezequiel
Canete
17
Bryan
Castrillon
27
Matias
Gallegos
Банфилд
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Унион Санта-Фе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
С
3:3
С
0:1
С
0:2
П
3:1
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:2
П
2:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 4 0.57
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.43
Датоло Хесус 1 0.14
Alejandro Cabrera 1 0.14
Матиас Гонсалез 0 0
Урси Агустин 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.43
Daniel Juarez 2 (1) 0.29
Facundo Aguero 1 0.14
Mauro Luna Diale 1 0.14
Emanuel Britez 1 0.14
Imanol Machuca 1 0.14
Mariano Peralta 1 0.14
Bryan Castrillon 1 0.14
Franco Troyansky 1 (1) 0.14
Полента Диего 0 0
Federico Vera 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Enzo Roldan 0 0
Lucas Esquivel 0 0
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 3 0
Урси Агустин 3 0
Доминго Николас 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Датоло Хесус 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Imanol Machuca 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Franco Troyansky 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Mariano Peralta 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
4. Банфилд 1:1 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
6. Унион Санта-Фе 1:1 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
14. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
15. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
19. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
26. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
12. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
16. Банфилд 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
25. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Унион Санта-Фе 1:1 3 1 0 2 5 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Санта-Фе 1:1 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Банфилд 1:1 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Леонель Букка получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Рамиро Энрике бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Bryan Castrillon бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Унион Санта-Фе
2.02
3.30
4.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе онлайн

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