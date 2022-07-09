1:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
5'
17'
23'
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Leonel BuccaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Банфилд
Унион Санта-Фе
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|4
|0.57
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.43
|Датоло Хесус
|1
|0.14
|Alejandro Cabrera
|1
|0.14
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.43
|Daniel Juarez
|2 (1)
|0.29
|Facundo Aguero
|1
|0.14
|Mauro Luna Diale
|1
|0.14
|Emanuel Britez
|1
|0.14
|Imanol Machuca
|1
|0.14
|Mariano Peralta
|1
|0.14
|Bryan Castrillon
|1
|0.14
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.14
|Полента Диего
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Kevin Zenon
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Датоло Хесус
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Imanol Machuca
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Juan Portillo
|0
|1
|Полента Диего
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Алвес Хонатан
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|3.
|Атлетико Платенсе
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|Банфилд
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|14.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|15.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Тальерес Кордоба
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|26.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|Банфилд
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|27.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес