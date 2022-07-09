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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
2:3
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
6' Гол
Bryan Castrillon
1:1
17' Гол
Ramiro Enrique
23' Желтая карточка
Leonel Bucca
1:2
27' Гол
Daniel Juarez
33' Желтая карточка
Daniel Juarez
39' Желтая карточка
Emanuel Coronel
47' Желтая карточка
Lucas Esquivel
2:2
56' Гол
Ramiro Enrique
2:3
61' Гол
Martin Ezequiel Canete
90' Желтая карточка
Sebastian Emanuel Moyano
90'+7
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
28
Матиас
Гонсалез
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
14
Francisco
Gerometta
21
Facundo
Aguero
23
Полента
Диего
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
26
Leonel
Bucca
29
Daniel
Juarez
10
Martin
Ezequiel
Canete
17
Bryan
Castrillon
27
Matias
Gallegos
Банфилд
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Унион Санта-Фе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
С
3:3
С
0:1
С
0:2
П
3:1
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:2
П
2:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.71
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.43
Датоло Хесус 1 0.14
Alejandro Cabrera 1 0.14
Матиас Гонсалез 0 0
Урси Агустин 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.43
Daniel Juarez 3 (1) 0.43
Facundo Aguero 1 0.14
Mauro Luna Diale 1 0.14
Martin Ezequiel Canete 1 0.14
Bryan Castrillon 1 0.14
Emanuel Britez 1 0.14
Imanol Machuca 1 0.14
Mariano Peralta 1 0.14
Franco Troyansky 1 (1) 0.14
Lucas Esquivel 0 0
Полента Диего 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Andres Abecasis 3 0
Урси Агустин 3 0
Доминго Николас 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Датоло Хесус 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Emanuel Moyano 2 0
Imanol Machuca 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Franco Troyansky 1 0
Santiago Mele 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
3
33%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
18%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 2 0 8 - 3 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
4. Атлетико Платенсе 6 3 3 0 7 - 3 12
5. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
6. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
14. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
15. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
18. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
19. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Барракас Централь 6 1 3 2 7 - 9 6
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Тальерес Кордоба 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
25. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
26. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
12. Атлетико Платенсе 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
19. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 3 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
16. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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    • Описание гола
      27'
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      23'
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    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Рамиро Энрике бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Bryan Castrillon бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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