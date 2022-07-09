Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Мартин Канете бьет в цель!

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

39' Эмануэль Коронель получил желтую карточку от судьи

33' Даниэль Хуарес получил желтую карточку от судьи

29' Леонель Букка уходит с поля. Хуан Портильо выходит вместо него

27' Г О О О О Л - Даниэль Хуарес бьет в цель!

23' Леонель Букка получил желтую карточку от судьи

17' Г О О О О Л - Рамиро Энрике бьет в цель!

6' Г О О О О Л - Bryan Castrillon бьет в цель!