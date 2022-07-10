0:1
Второй тайм: 82'
0'
39' Желтая карточкаCarlos Villalba
0:1
41' Гол в свои воротаMarcos Ledesma
49' Желтая карточкаVictor Velazquez
Ход матча
39'
41'
0:1
49'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Cingolani
-
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|1
|0.14
|Horacio Tijanovich
|1
|0.14
|Alexis Sabella
|1
|0.14
|Juan Esquivel
|1
|0.14
|Vicente Taborda
|1
|0.14
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.14
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.14
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.57
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.14
|Victor Velazquez
|1
|0.14
|Juan Fernando Garro
|1
|0.14
|Willer Ditta
|1
|0.14
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|3
|0
|Сарате Мауро
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|4
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Лема Кристиан
|0
|1
|Victor Velazquez
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Martin Luciano
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|2:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|16.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|25.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|Барракас Централь
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Барракас Централь
|2:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес