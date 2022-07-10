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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:1
Второй тайм: 82'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
39' Желтая карточка
Carlos Villalba
0:1
41' Гол в свои ворота
Marcos Ledesma
49' Желтая карточка
Victor Velazquez
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
26
Ignacio
Schor
7
Horacio
Tijanovich
23
Alexis
Sabella
27
Rodrigo
Contreras
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
52
Marco
Campagnaro
44
Francisco
Gonzalez2
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.14
Horacio Tijanovich 1 0.14
Alexis Sabella 1 0.14
Juan Esquivel 1 0.14
Vicente Taborda 1 0.14
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.14
Сарате Мауро 1 (1) 0.14
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.57
Juan Manuel Garcia 1 0.14
Victor Velazquez 1 0.14
Juan Fernando Garro 1 0.14
Willer Ditta 1 0.14
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 3 0
Сарате Мауро 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Gaston Suso 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 4 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Victor Velazquez 1 0
Cingolani 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 7 5 2 0 9 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
4. Атлетико Платенсе 0:1 7 3 3 1 7 - 4 12
5. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
6. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 2:0 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
16. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
17. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
19. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
20. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
21. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 0:2 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
12. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Атлетико Платенсе 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Барракас Централь 2:0 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
27. Тальерес Кордоба 0:2 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 0:1 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Барракас Централь 2:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 0:2 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Желтая карточка
    49'
    Gustavo Velazquez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Маркос Ледесма уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    39'
    Carlos Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.80
3.10
2.92
Все Коэффициенты
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