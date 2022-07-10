0:2
Конец матча
0'
0:1
40' ГолFacundo Mater
0:2
55' ГолBruno Christian Sepulveda
62' Желтая карточкаJulian Malatini
68' Желтая карточкаFacundo Mater
81' Желтая карточкаIvan Tapia
90' Желтая карточкаDiego Valoyes
90'+7
Ход матча
40'
0:1
62'
68'
81'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
38 Matias Godoy
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Junior AriasПолузащитник
-
-
-
36 Alex Juarez
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|1
|0.14
|Джиротти Федерико
|1
|0.14
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.14
|Matias Godoy
|0
|0
|Rodrigo Garro
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.43
|Neri Ricardo Bandiera
|2
|0.29
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.14
|Facundo Mater
|1
|0.14
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.14
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|1
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Diego Valoyes
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|3
|1
|Facundo Mater
|4
|0
|Gonzalo Paz
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Ринкон Себастьян
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2
Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|8.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|16.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Ланус
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|25.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес