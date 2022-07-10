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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
0:2
Конец матча
Барракас Централь
0'
0:1
40' Гол
Facundo Mater
0:2
55' Гол
Bruno Christian Sepulveda
62' Желтая карточка
Julian Malatini
68' Желтая карточка
Facundo Mater
81' Желтая карточка
Ivan Tapia
90' Желтая карточка
Diego Valoyes
90'+7
1
Alan
Aguerre
8
Буффарини
Хулио
13
Julian
Malatini
4
Каталан
Матиас
21
Angelo
Martino
17
Олива
Кристиан
5
Fabio
Alvarez
19
Пиццини
Франсиско
30
Diego
Ortegoza
10
Hector
Fertoli
11
Джиротти
Федерико
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
8
Juan
Manuel
Vazquez
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Барракас Централь
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 1 0.14
Джиротти Федерико 1 0.14
Enzo Hernan Diaz 1 0.14
Matias Godoy 0 0
Rodrigo Garro 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 3 0.43
Neri Ricardo Bandiera 2 0.29
Ivan Tapia 1 (1) 0.14
Facundo Mater 1 0.14
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.14

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 1
Enzo Hernan Diaz 3 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Diego Valoyes 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Франко Алан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 1
Facundo Mater 4 0
Gonzalo Paz 2 0
Ivan Tapia 2 0
Brian Calderara 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Ринкон Себастьян 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2
Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Барракас Централь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2
Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
4. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
5. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
6. Уракан 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 1 2 7 - 5 10
8. Расинг Авельянеда 6 3 1 2 11 - 6 10
9. Атлетико Тукуман 6 2 4 0 5 - 3 10
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 6 2 2 2 9 - 6 8
16. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
17. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 1 3 6 - 7 7
19. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 7 - 10 7
20. Эстудиантес Ла Плата 6 2 1 3 6 - 8 7
21. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 6 1 2 3 4 - 6 5
24. Ланус 6 1 2 3 4 - 8 5
25. Колон 6 1 2 3 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 4 - 6 4
28. Альдосиви 6 1 1 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
11. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
13. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
14. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 4 - 3 5
15. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Колон 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Ривер Плейт 2 1 1 0 2 - 1 4
18. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Эстудиантес Ла Плата 3 1 1 1 3 - 4 4
21. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
24. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Уракан 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Индепендьенте Авельянеда 3 0 1 2 3 - 6 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
25. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 8 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Факундо Матер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:2 Барракас Централь онлайн

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