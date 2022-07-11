0:0
Первый тайм: 7'
0'
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
30
Lucas
Hoyos
12
Пратто
Лукас
20
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
20 Walter BouНападающий
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Колон
Велес Сарсфилд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.33
|Абила Рамон
|2
|0.33
|Лертора Федерико
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.17
|Damian Fernandez
|1
|0.17
|Дженсон Лукас
|1
|0.17
|Luca Orellano
|1
|0.17
|Valentin Gomez
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Julian Chicco
|1
|0
|Joaquin Novillo
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Leandro Ojeda
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|4
|0
|Valentin Gomez
|3
|0
|Damian Fernandez
|2
|0
|Ортега Франсиско
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1
Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|24.
|Колон
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|25.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|7
|0
|5
|2
|4 - 6
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Колон
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|Альдосиви
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|19.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Колон
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес