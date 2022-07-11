  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
0:0
Первый тайм: 7'
Велес Сарсфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Велес Сарсфилд
3.63
3.21
2.45
Все Коэффициенты
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
45
Leandro
Ojeda
23
Cristian
Bernardi
27
Julian
Chicco
30
Santiago
Pierotti
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Абила
Рамон
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
20
Walter
Bou
Колон
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Колон
Велес Сарсфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
2:4
П
0:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
6:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:4
ПА
0:3
ПАК
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 2 (2) 0.33
Абила Рамон 2 0.33
Лертора Федерико 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Garayalde 1 0.17
Damian Fernandez 1 0.17
Дженсон Лукас 1 0.17
Luca Orellano 1 0.17
Valentin Gomez 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Julian Chicco 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Leandro Ojeda 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Valentin Gomez 3 0
Damian Fernandez 2 0
Ортега Франсиско 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Инсуа Эмануэль 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Jose Florentin 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Abiel Osorio 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1
Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
9. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
10. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
19. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
21. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
22. Тигре 6 1 3 2 8 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 0:0 7 1 3 3 4 - 6 6
24. Колон 0:0 7 1 3 3 4 - 6 6
25. Дефенса и Хустисия 0:0 7 0 5 2 4 - 6 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 0:0 7 1 2 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
15. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Колон 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
18. Альдосиви 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
19. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 0:0 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
26. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
7. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Колон 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
21. Дефенса и Хустисия 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Велес Сарсфилд
3.63
3.21
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:0 Велес Сарсфилд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Колон
Велес Сарсфилд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 