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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
16' Гол
Valentin Gomez
1:1
29' Гол
Facundo Garces
2:1
53' Гол
Абила Рамон
61' Красная карточка
Facundo Farias
2:1
78' Не забитый пенальти
Дженсон Лукас
86' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
90'+9
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
45
Leandro
Ojeda
27
Julian
Chicco
10
Luis
Miguel
Rodriguez
23
Cristian
Bernardi
30
Santiago
Pierotti
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
2
Годин
Диего
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
10
Luca
Orellano
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
Колон
4-1-4-1
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Колон
Велес Сарсфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
2:4
П
0:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
6:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:4
ПА
0:3
ПАК
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 3 0.43
Facundo Farias 2 (2) 0.29
Facundo Garces 1 0.14
Лертора Федерико 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Garayalde 1 0.14
Valentin Gomez 1 0.14
Damian Fernandez 1 0.14
Дженсон Лукас 1 0.14
Luca Orellano 1 0.14

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Julian Chicco 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Augusto Schott 1 0
Leandro Ojeda 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 4 0
Valentin Gomez 3 0
Damian Fernandez 2 0
Ортега Франсиско 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Инсуа Эмануэль 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Jose Florentin 1 0
Abiel Osorio 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1
Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 2:1 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
12. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 7 1 4 2 7 - 8 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 1:2 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Аргентинос Хуниорс 2:1 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 1:2 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 2:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
20. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Факундо Гарсес бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Valentin Gomez бьет в цель!
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