3:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолBraian Martinez
0:2
18' ГолBautista Kociubinski
29' Желтая карточкаFernando Roman Villalba
38' Желтая карточкаBautista Kociubinski
40' Красная карточкаPatricio Boolsen
1:2
56' ГолLucas Albertengo
2:2
62' ГолTomas Galvan
69' Желтая карточкаДевекки Хосе
3:2
73' ГолNicolas Tripicchio
90'+5
Ход матча
11'
0:1
18'
40'
56'
62'
69'
73'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
38 Elias Torres
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Альдосиви
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.14
|Пиццини Франсиско
|1
|0.14
|Lucas Albertengo
|1
|0.14
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.14
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.14
|Raul Loaiza
|1
|0.14
|Tomas Galvan
|1
|0.14
|Walter Bou
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Braian Martinez
|1
|0.14
|Риос Андрес
|1
|0.14
|Leandro Maciel
|1
|0.14
|Bautista Kociubinski
|1
|0.14
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.14
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Девекки Хосе
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Leandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Альдосиви
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|1:2
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Тигре
|1:2
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|24.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|27.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес