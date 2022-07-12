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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
3:2
Конец матча
Альдосиви
0'
0:1
11' Гол
Braian Martinez
0:2
18' Гол
Bautista Kociubinski
29' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
38' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
40' Красная карточка
Patricio Boolsen
1:2
56' Гол
Lucas Albertengo
2:2
62' Гол
Tomas Galvan
69' Желтая карточка
Девекки Хосе
3:2
73' Гол
Nicolas Tripicchio
90'+5
22
Унсаин
Луис
6
Nazareno
Colombo
28
Juan
Rodriguez2
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
14
Nicolas
Tripicchio
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabricio
Dominguez
7
Lucas
Albertengo
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
11
Bautista
Kociubinski
33
Leandro
Maciel
22
Риос
Андрес
9
Martin
Santiago
Silva
I
29
Braian
Martinez
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Альдосиви

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
4:4
С
1:0
С
0:1
П
0:0
П
4:0
П
4:0
ПБ
3:0
ПБ
1:2
ПБ
1:1
ПБ
0:2
ПБ
0:0
НБ
0:2
НБ
2:0
НБ
0:0
НБ
3:1
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 1 0.14
Пиццини Франсиско 1 0.14
Lucas Albertengo 1 0.14
Nicolas Fernandez I 1 0.14
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.14
Raul Loaiza 1 0.14
Tomas Galvan 1 0.14
Walter Bou 0 0
Gaston Togni 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Braian Martinez 1 0.14
Риос Андрес 1 0.14
Leandro Maciel 1 0.14
Bautista Kociubinski 1 0.14
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.14
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 3 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Девекки Хосе 2 0
Rufino Lucero 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3
Альдосиви
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0
Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 2:1 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
12. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 7 1 4 2 7 - 8 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 1:2 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Аргентинос Хуниорс 2:1 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 1:2 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 2:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
20. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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