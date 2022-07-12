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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
2:1
Первый тайм: 45+'
Тигре
0'
8' Желтая карточка
Nicolas Reniero
12' Желтая карточка
Кастро Алексис
1:0
14' Гол
Gaston Veron
2:0
25' Гол
Кабрера Хавьер
2:1
32' Пенальти
Mateo Retegui
32' Желтая карточка
Franco Moyano
40' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
44' Красная карточка
Brian Abel Luciatti

Ход матча

8'
Nicolas Reniero
 
12'
 
Кастро Алексис
14'
Gaston Veron
(Кабрера Хавьер)
1:0
25'
Кабрера Хавьер
2:0
32'
2:1
Mateo Retegui
32'
Franco Moyano
 
40'
Miguel Angel Torren
 
44'
 
Brian Abel Luciatti
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Тигре
2.41
8.58
4.05
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
14
Luciano
Sanchez
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Тигре

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
2:1
С
2:0
П
1:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:0
ММ(
4:1
ММ(
1:2
КА
1:0
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 2 0.29
Thiago Nuss 2 0.29
Кабрера Хавьер 1 0.14
Gabriel Carabajal 1 0.14
Gaston Veron 1 0.14
Вера Фаусто 1 0.14
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.14
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 4 (2) 0.57
Колидио Факундо 1 0.14
Diego Sosa 1 0.14
Кабрера Виктор 1 0.14
Lucas Blondel 1 0.14
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 0
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 2 0
Вера Фаусто 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Pablo Minissale 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Blondel 3 0
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3
Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 2:1 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
12. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 7 1 4 2 7 - 8 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 1:2 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Аргентинос Хуниорс 2:1 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 1:2 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 2:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
20. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Тигре
2.41
8.58
4.05
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