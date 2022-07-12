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Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Тигре
0'
8' Желтая карточка
Nicolas Reniero
12' Желтая карточка
Кастро Алексис
1:0
14' Гол
Gaston Veron
2:0
25' Гол
Кабрера Хавьер
32' Желтая карточка
Franco Moyano
2:1
34' Пенальти
Mateo Retegui
40' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
45' Красная карточка
Brian Abel Luciatti
62' Вторая желтая карточка
Miguel Angel Torren
89' Желтая карточка
Nicolas Demartini
90'+6
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
14
Luciano
Sanchez
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
42
Фернандес
Игнасио
9
Ijiel
Protti
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Тигре

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
2:1
С
2:0
П
1:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:0
ММ(
4:1
ММ(
1:2
КА
1:0
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 2 0.29
Thiago Nuss 2 0.29
Кабрера Хавьер 1 0.14
Gabriel Carabajal 1 0.14
Gaston Veron 1 0.14
Вера Фаусто 1 0.14
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.14
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 4 (2) 0.57
Колидио Факундо 1 0.14
Diego Sosa 1 0.14
Кабрера Виктор 1 0.14
Lucas Blondel 1 0.14
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 2 0
Вера Фаусто 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Pablo Minissale 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 2
Lucas Blondel 3 0
Меносси Лукас 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Mateo Retegui 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3
Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
12. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
13. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
15. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
16. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
20. Патронато Парана 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 7 1 4 2 7 - 8 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 2 - 4 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
19. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
20. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Патронато Парана 3 0 1 2 3 - 7 1
24. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Кастро Алексис уходит с поля. Nicolas Demartini выходит вместо него
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