2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаNicolas Reniero
12' Желтая карточкаКастро Алексис
1:0
14' ГолGaston Veron
2:0
25' ГолКабрера Хавьер
32' Желтая карточкаFranco Moyano
2:1
34' ПенальтиMateo Retegui
40' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
45' Красная карточкаBrian Abel Luciatti
62' Вторая желтая карточкаMiguel Angel Torren
89' Желтая карточкаNicolas Demartini
90'+6
Ход матча
12'
14'
1:0
25'
2:0
32'
34'
2:1
16
Gaston
Veron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Тигре
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|2
|0.29
|Thiago Nuss
|2
|0.29
|Кабрера Хавьер
|1
|0.14
|Gabriel Carabajal
|1
|0.14
|Gaston Veron
|1
|0.14
|Вера Фаусто
|1
|0.14
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.14
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|4 (2)
|0.57
|Колидио Факундо
|1
|0.14
|Diego Sosa
|1
|0.14
|Кабрера Виктор
|1
|0.14
|Lucas Blondel
|1
|0.14
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Thiago Nuss
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|2
|Lucas Blondel
|3
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Mateo Retegui
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3
Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|13.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|15.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|16.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|24.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|27.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес