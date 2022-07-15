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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Первый тайм: 35'
Патронато Парана
0'
0:1
11' Гол
Sebastian Medina

Ход матча

11'
0:1
Sebastian Medina
32'
 
Carlos Quintana
Francisco Alvarez1
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Патронато Парана
2.33
3.35
3.25
Все Коэффициенты
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
33
Alan
Barrionuevo
12
Jonathan
Bay
19
Монтес
Родриго
27
Nicolas
Linares
8
Jesus
Soraire
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
52
Christian
Torres
7
Мартинес
Алекс
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
17
Francisco
Alvarez1
30
Lucas
Kruspzky
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
29
Axel
Rodriguez
9
Jonathan
Herrera1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Патронато Парана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
3:2
ПБ
0:0
ПБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.25
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.13
Jesus Soraire 1 0.13
Renzo Lopez 1 0.13
Christian Torres 1 0.13
Jose Amado 1 0.13
Мартинес Алекс 1 (1) 0.13
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Medina 2 0.25
Axel Rodriguez 2 0.25
Jonas Acevedo 1 0.13
Facundo Cobos 1 0.13
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.13
Diego Garcia VI 1 0.13
Raul Lozano 1 0.13
Nicolas Castro1 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Francisco Gonzalez Metilli 3 0
Jonathan Bay 3 0
Matias Di Benedetto 2 0
Рамирес Иван 1 0
Jesus Soraire 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Raul Lozano 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Facundo Cobos 2 0
Axel Rodriguez 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Carlos Quintana 1 0
Franco Leys 1 0
Tiago Banega 1 0
Juan Guasone 1 0
Alexander Sosa 1 0
Sebastian Medina 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1
Патронато Парана
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Патронато Парана 1:0 8 3 2 3 9 - 10 11
12. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
13. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
14. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Сармиенто 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 8 2 2 4 8 - 10 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 7 1 4 2 7 - 8 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Сармиенто 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
14. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
15. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Патронато Парана 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 32'
    Francisco Alvarez уходит с поля. Карлос Кинтана выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Sebastian Medina бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Патронато Парана
2.33
3.35
3.25
Все Коэффициенты
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Сентраль Кордоба Росарио
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