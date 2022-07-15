1:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолSebastian Medina
50' Желтая карточкаJonas Acevedo
0:2
52' ГолJonathan Herrera1
58' Желтая карточкаJesus Soraire
0:3
59' ГолJonathan Herrera1
74' Желтая карточкаAxel Rodriguez
1:3
83' ГолDeian Veron
90'+11
Ход матча
12'
50'
52'
58'
59'
74'
83'
1:3
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Jose Amado
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
53 Elian Robles
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
-
27 Juan Guasone
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Патронато Парана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риано Клаудио
|2
|0.25
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.13
|Jesus Soraire
|1
|0.13
|Renzo Lopez
|1
|0.13
|Christian Torres
|1
|0.13
|Deian Veron
|1
|0.13
|Jose Amado
|1
|0.13
|Мартинес Алекс
|1 (1)
|0.13
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.38
|Sebastian Medina
|2
|0.25
|Axel Rodriguez
|2
|0.25
|Jonas Acevedo
|1
|0.13
|Facundo Cobos
|1
|0.13
|Diego Garcia VI
|1
|0.13
|Raul Lozano
|1
|0.13
|Nicolas Castro1
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Raul Lozano
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Facundo Cobos
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Franco Leys
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Alexander Sosa
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
5
42%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
8%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1
Патронато Парана
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|13.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|14.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|16.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес