1:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаКардона Томас
32' Желтая карточкаFabricio Dominguez
1:0
33' ГолSergio Quiroga
35' Желтая карточкаFederico Rasmussen
Ход матча
28'
33'
1:0
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
17 Jean Rosso
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Сармиенто
Дефенса и Хустисия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.25
|Javier Fabian Toledo
|1
|0.13
|Лисандро Лопес III
|1
|0.13
|Sergio Quiroga
|1
|0.13
|Franco Quinteros
|1
|0.13
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.13
|Пиццини Франсиско
|1
|0.13
|Lucas Albertengo
|1
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.13
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.13
|Raul Loaiza
|1
|0.13
|Tomas Galvan
|1
|0.13
|Walter Bou
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Quinteros
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Manuel Guanini
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|4
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|16.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|17.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Сармиенто
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|13.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес