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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
1:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
28' Желтая карточка
Кардона Томас
32' Желтая карточка
Fabricio Dominguez
1:0
33' Гол
Sergio Quiroga
35' Желтая карточка
Federico Rasmussen

Ход матча

28'
 
Кардона Томас
32'
 
Fabricio Dominguez
33'
Sergio Quiroga
1:0
35'
Federico Rasmussen
 
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.00
3.84
7.54
Все Коэффициенты
24
Sebastian
Meza
16
Federico
Andueza
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
25
Gonzalo
Bettini
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
10
Sergio
Quiroga
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
22
Унсаин
Луис
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
2
Adonis
Frias
19
Fabricio
Dominguez
11
Gaston
Togni
5
Facundo
Gutierrez
14
Nicolas
Tripicchio
33
Tomas
Galvan
7
Lucas
Albertengo
9
Nicolas
Fernandez
I
Сармиенто
5-3-2
Дефенса и Хустисия
3-4-1-2

История личных встреч

Сармиенто
Дефенса и Хустисия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
4:2
ЛП
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.25
Javier Fabian Toledo 1 0.13
Лисандро Лопес III 1 0.13
Sergio Quiroga 1 0.13
Franco Quinteros 1 0.13
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 1 0.13
Пиццини Франсиско 1 0.13
Lucas Albertengo 1 0.13
Nicolas Fernandez I 1 0.13
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.13
Raul Loaiza 1 0.13
Tomas Galvan 1 0.13
Walter Bou 0 0
Gaston Togni 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Jonathan Torres 2 0
Кастро Лукас 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
3. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 8 - 4 13
5. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
7. Атлетико Тукуман 7 3 4 0 7 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 1:0 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Арсенал Саранди 7 2 4 1 9 - 8 10
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
17. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 0:1 8 1 4 3 7 - 9 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Сармиенто 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
13. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
14. Дефенса и Хустисия 0:1 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Альдосиви 3 1 1 1 2 - 2 4
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
17. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Дефенса и Хустисия 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
23. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Сармиенто 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Federico Rasmussen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Серхио Кирога бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Фабрицио Домингес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.00
3.84
7.54
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Сармиенто
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