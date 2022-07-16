0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
13'
14
Gonzalo
Goni
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
79
Ayrton
Costa
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
-
32 Axel Carrion
-
16 E. Viveros
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.5
|Sebastian Lomonaco
|1 (1)
|0.13
|Lucas Suarez II
|1
|0.13
|Mauro Pitton
|1
|0.13
|Leonel Picco
|1
|0.13
|Facundo Kruspzky
|1
|0.13
|Перес Дамиан
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.25
|Ivan Gomez
|1
|0.13
|Horacio Tijanovich
|1
|0.13
|Alexis Sabella
|1
|0.13
|Vicente Taborda
|1
|0.13
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.13
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.13
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|4
|0
|Dardo Federico Miloc
|3
|0
|Cristian Chimino
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|3
|0
|Сарате Мауро
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|8
|3
|5
|0
|8 - 4
|14
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|16.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|17.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Альдосиви
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес