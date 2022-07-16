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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Платенсе
0'
13' Желтая карточка
Gonzalo Goni
25' Желтая карточка
Rodrigo Contreras

Ход матча

13'
Gonzalo Goni
 
24'
Ignacio Gariglio
Joaquin Pombo
 
25'
 
Rodrigo Contreras
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Атлетико Платенсе
2.49
3.15
3.50
Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
13
Joaquin
Pombo
19
Leonardo
Marchi
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
33
Joaquin
Ibanez
III
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
26
Ignacio
Schor
5
Carlos
Villalba
18
Federico
Gino
23
Alexis
Sabella
10
Сарате
Мауро
27
Rodrigo
Contreras
Арсенал Саранди
4-4-1-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:0
ПБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.5
Sebastian Lomonaco 1 (1) 0.13
Lucas Suarez II 1 0.13
Mauro Pitton 1 0.13
Leonel Picco 1 0.13
Facundo Kruspzky 1 0.13
Перес Дамиан 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.25
Ivan Gomez 1 0.13
Horacio Tijanovich 1 0.13
Alexis Sabella 1 0.13
Vicente Taborda 1 0.13
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.13
Сарате Мауро 1 (1) 0.13
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 4 0
Dardo Federico Miloc 3 0
Cristian Chimino 3 0
Leonel Picco 3 0
Cristian Colman 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Julian Navas 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 3 0
Сарате Мауро 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Gaston Suso 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1:0 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Атлетико Платенсе 0:0 8 3 5 0 8 - 4 14
5. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
17. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 0:1 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Атлетико Платенсе 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Альдосиви 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Атлетико Тукуман 1:0 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 0:1 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Атлетико Платенсе
2.49
3.15
3.50
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