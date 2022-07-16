0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолRamiro Ruiz
75' Желтая карточкаGuillermo Acosta
90' Желтая карточкаRamiro Ruiz
90'+7
Ход матча
14'
0:1
75'
90'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
22
Риос
Андрес
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Альдосиви
Атлетико Тукуман
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Braian Martinez
|1
|0.13
|Риос Андрес
|1
|0.13
|Leandro Maciel
|1
|0.13
|Bautista Kociubinski
|1
|0.13
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.13
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.38
|Ramiro Ruiz
|2
|0.25
|Augusto Lotti
|1
|0.13
|Cristian Menendez
|1
|0.13
|Manuel Capasso
|1
|0.13
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Девекки Хосе
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Leandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|16.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|17.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|16.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес