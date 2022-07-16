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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
14' Гол
Ramiro Ruiz
75' Желтая карточка
Guillermo Acosta
90' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
90'+7
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
11
Bautista
Kociubinski
13
Nicolas
Valentini
14
Federico
Milo
33
Leandro
Maciel
18
Серро
Франсиско
17
Мели
Сесар
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
22
Риос
Андрес
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Marcelo
Ortiz
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Альдосиви
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Атлетико Тукуман

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:2
С
3:0
С
1:0
П
0:0
П
1:1
ПБ
1:1
ПБ
2:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПБ
2:2
НБ
0:0
НБ
0:3
НБ
2:1
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Braian Martinez 1 0.13
Риос Андрес 1 0.13
Leandro Maciel 1 0.13
Bautista Kociubinski 1 0.13
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.13
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.38
Ramiro Ruiz 2 0.25
Augusto Lotti 1 0.13
Cristian Menendez 1 0.13
Manuel Capasso 1 0.13
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Santiago Laquidain 1 1
Девекки Хосе 2 0
Rufino Lucero 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Guillermo Acosta 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Martin Garay 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
5. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 4 1 2 9 - 7 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Барракас Централь 7 2 3 2 9 - 9 9
16. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
17. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
15. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
16. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
22. Барракас Централь 4 1 1 2 5 - 7 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
17. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Аргентинос Хуниорс 3 1 0 2 2 - 3 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Рамиро Риус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
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