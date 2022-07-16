1:1
Первый тайм: 42'
0'
5' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
0:1
16' ПенальтиВера Фаусто
1:1
22' ГолNeri Ricardo Bandiera
28' Желтая карточкаMarco Di Cesare
Ход матча
16'
0:1
22'
28'
14
Juan
Diaz4
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.38
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.38
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.13
|Facundo Mater
|1
|0.13
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.13
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|2
|0.25
|Thiago Nuss
|2
|0.25
|Вера Фаусто
|2 (1)
|0.25
|Кабрера Хавьер
|1
|0.13
|Gabriel Carabajal
|1
|0.13
|Gaston Veron
|1
|0.13
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.13
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|3
|1
|Facundo Mater
|4
|0
|Gonzalo Paz
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Ринкон Себастьян
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Thiago Nuss
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|5.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Барракас Централь
|1:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|17.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|15.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Барракас Централь
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|20.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Барракас Централь
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес