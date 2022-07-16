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Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
1:1
Первый тайм: 42'
Аргентинос Хуниорс
0'
5' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
0:1
16' Пенальти
Вера Фаусто
1:1
22' Гол
Neri Ricardo Bandiera
28' Желтая карточка
Marco Di Cesare

Ход матча

5'
Carlos Martin Arce
 
16'
0:1
Вера Фаусто
22'
Neri Ricardo Bandiera
1:1
28'
 
Marco Di Cesare
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.50
3.45
4.00
Все Коэффициенты
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
21
Brian
Calderara
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
14
Luciano
Sanchez
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
Барракас Централь
4-3-1-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.38
Bruno Christian Sepulveda 3 0.38
Ivan Tapia 1 (1) 0.13
Facundo Mater 1 0.13
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.13
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 2 0.25
Thiago Nuss 2 0.25
Вера Фаусто 2 (1) 0.25
Кабрера Хавьер 1 0.13
Gabriel Carabajal 1 0.13
Gaston Veron 1 0.13
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.13
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 1
Facundo Mater 4 0
Gonzalo Paz 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Ivan Tapia 2 0
Brian Calderara 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Ринкон Себастьян 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 2 0
Вера Фаусто 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
5. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Аргентинос Хуниорс 1:1 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Барракас Централь 1:1 8 2 4 2 10 - 10 10
15. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
16. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
17. Колон 7 2 2 3 6 - 7 8
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
22. Росарио Сентраль 7 2 1 4 3 - 7 7
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 1 4 7 - 11 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Аргентинос Хуниорс 1:1 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Химнасия Ла-Плата 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Индепендьенте Авельянеда 3 2 0 1 4 - 4 6
14. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
15. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Барракас Централь 1:1 5 1 2 2 6 - 8 5
20. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
23. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Барракас Централь 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
12. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Аргентинос Хуниорс 1:1 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
21. Колон 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
26. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
27. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
28. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Аргентинос Хуниорс
4.50
3.45
4.00
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