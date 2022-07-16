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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Колон
0'
18' Желтая карточка
Julian Chicco
32' Желтая карточка
Erik Ramirez
37' Желтая карточка
Manuel Insurralde

Ход матча

17'
Коласо Николас
Matias Melluso
 
18'
 
Julian Chicco
32'
Erik Ramirez
 
37'
Manuel Insurralde
 
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Колон
2.36
3.52
4.97
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
10
Алеман
Брайн
30
Agustin
Cardozo
27
Manuel
Insurralde
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
43
Erik
Ramirez
17
Ignacio
Chicco
45
Leandro
Ojeda
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
36
Gian
Nardelli
30
Santiago
Pierotti
27
Julian
Chicco
23
Cristian
Bernardi
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Колон
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Колон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
0:2
С
2:1
С
3:2
С
1:0
П
1:2
П
3:0
П
2:1
П
0:0
П
1:0
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 2 (1) 0.25
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.25
Erik Ramirez 1 0.13
Ramon Sosa 1 0.13
Lautaro Chavez 1 0.13
Карбонеро Йохан 1 0.13
Tomas Muro 1 0.13
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 3 0.38
Facundo Farias 2 (2) 0.25
Facundo Garces 1 0.13
Лертора Федерико 0 0
Cristian Bernardi 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 3 0
Erik Ramirez 3 0
Agustin Cardozo 3 0
Leonardo Morales 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Чеккини Эмануэль 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Tomas Muro 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Julian Chicco 2 0
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Augusto Schott 1 0
Leandro Ojeda 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
4. Химнасия Ла-Плата 0:0 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
7. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Колон 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 0:0 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 0:0 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
12. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
14. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
15. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
22. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Колон 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Колон
2.36
3.52
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