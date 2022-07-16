0:0
Перерыв
Ход матча
16'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
37 Sergio Ortiz
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.38
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.25
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.13
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.13
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Виго Алекс
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Baez
|1
|0.13
|Facundo Buonanotte
|1
|0.13
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.13
|Монтойя Вальтер
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Rodriguez I
|4
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|3
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Lautaro Blanco
|2
|0
|Mateo Tanlongo
|2
|0
|Alejo Veliz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|6.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|7.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|16.
|Колон
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|0:0
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Колон
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес