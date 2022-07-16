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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
16' Желтая карточка
Монтойя Вальтер

Ход матча

16'
 
Монтойя Вальтер
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Росарио Сентраль
2.41
3.50
5.13
Все Коэффициенты
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
27
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
16
Феррейра
Факундо
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
8
Монтойя
Вальтер
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
16
Mateo
Tanlongo
9
Jhonatan
Candia
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.38
Lucas Daniel Romero 2 0.25
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.13
Lucas Rodriguez I 1 0.13
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.13
Facundo Buonanotte 1 0.13
Gaspar Servio 1 (1) 0.13
Монтойя Вальтер 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez I 4 0
Leandro Miguel Fernandez 3 0
Sergio Barreto 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Виго Алекс 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Марконе Иван 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Alejo Veliz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gino Infantino 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
3. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 3 0 9 - 4 15
4. Химнасия Ла-Плата 0:0 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
6. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
7. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Расинг Авельянеда 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Колон 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 0:0 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 0:0 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
12. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
14. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
15. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
22. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Колон 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 3 0 1 2 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Росарио Сентраль
2.41
3.50
5.13
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