0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМонтойя Вальтер
54' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
54' Желтая карточкаВиго Алекс
57' Желтая карточкаTomas Pozzo
60' Желтая карточкаFacundo Buonanotte
67' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
75' Желтая карточкаLautaro Blanco
84' Желтая карточкаFranco Farias
90'+6
Ход матча
16'
54'
57'
75'
84'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
37 Sergio Ortiz
-
Главный тренер: Claudio Graf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.38
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.25
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.13
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.13
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Виго Алекс
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Baez
|1
|0.13
|Facundo Buonanotte
|1
|0.13
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.13
|Монтойя Вальтер
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|4
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Виго Алекс
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Mateo Tanlongo
|2
|0
|Alejo Veliz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Facundo Buonanotte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|8.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|12.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|14.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|16.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|11.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|22.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|23.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|13.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес