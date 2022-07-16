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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
16' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
54' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
54' Желтая карточка
Виго Алекс
57' Желтая карточка
Tomas Pozzo
60' Желтая карточка
Facundo Buonanotte
67' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
75' Желтая карточка
Lautaro Blanco
84' Желтая карточка
Franco Farias
90'+6
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
27
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
16
Феррейра
Факундо
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
40
Facundo
Buonanotte
8
Монтойя
Вальтер
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
16
Mateo
Tanlongo
9
Jhonatan
Candia
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Росарио Сентраль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.38
Lucas Daniel Romero 2 0.25
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.13
Lucas Rodriguez I 1 0.13
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Baez 1 0.13
Facundo Buonanotte 1 0.13
Gaspar Servio 1 (1) 0.13
Монтойя Вальтер 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 4 0
Lucas Rodriguez I 4 0
Sergio Barreto 3 0
Виго Алекс 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Марконе Иван 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Daniel Romero 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Alejo Veliz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gino Infantino 1 0
Franco Farias 1 0
Facundo Buonanotte 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
8. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
11. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
12. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
13. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
22. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
23. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
15. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
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