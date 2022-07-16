0:0
Первый тайм: 45+'
0'
25' Желтая карточкаEnzo Copetti
33' Желтая карточкаМорено Анибал
38' Желтая карточкаFacundo Mansilla Zahir
Ход матча
25'
33'
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Cingolani
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.5
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.13
|Victor Velazquez
|1
|0.13
|Juan Fernando Garro
|1
|0.13
|Willer Ditta
|1
|0.13
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|3
|0.38
|Jonathan David Gomez
|2
|0.25
|Emiliano Vecchio
|1
|0.13
|Сигали Леонардо
|1
|0.13
|Ауче Габриэль
|1
|0.13
|Чанкалай Томас
|1
|0.13
|Matias Rojas II
|1
|0.13
|Fabricio Dominguez
|1
|0.13
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Лема Кристиан
|0
|1
|Victor Velazquez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Martin Luciano
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Мена Эухенио
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|8.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|16.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|22.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|23.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес