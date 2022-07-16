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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 45+'
Расинг Авельянеда
0'
25' Желтая карточка
Enzo Copetti
33' Желтая карточка
Морено Анибал
38' Желтая карточка
Facundo Mansilla Zahir

Ход матча

20'
 
Jonathan Galvan
Сигали Леонардо
25'
 
Enzo Copetti
33'
 
Морено Анибал
38'
Facundo Mansilla Zahir
 
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Расинг Авельянеда
3.32
3.32
2.38
Все Коэффициенты
Новости
23
Franco
Herrera
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
14
Armando
Mendez
3
Martin
Luciano
44
Francisco
Gonzalez2
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.5
Juan Manuel Garcia 1 0.13
Victor Velazquez 1 0.13
Juan Fernando Garro 1 0.13
Willer Ditta 1 0.13
Francisco Gonzalez2 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 3 0.38
Jonathan David Gomez 2 0.25
Emiliano Vecchio 1 0.13
Сигали Леонардо 1 0.13
Ауче Габриэль 1 0.13
Чанкалай Томас 1 0.13
Matias Rojas II 1 0.13
Fabricio Dominguez 1 0.13
Инсуа Эмилиано 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Victor Velazquez 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Enzo Copetti 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Мена Эухенио 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Морено Анибал 2 0
Мура Факундо 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Расинг Авельянеда 0:0 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
8. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Бока Хуниорс 7 3 0 4 12 - 13 9
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Тальерес Кордоба 7 1 2 4 4 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
12. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
14. Бока Хуниорс 4 2 0 2 8 - 9 6
15. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
22. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
23. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Расинг Авельянеда 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Расинг Авельянеда
3.32
3.32
2.38
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Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Расинг Авельянеда онлайн

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