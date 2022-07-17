Через центр "Арсенал" попробовал провести наступление, но защитники "Эвертона" на сей раз сыграли надёжно, отобрав мяч.

Нуну Тавареш совершил рейд по левому флангу, а вот выполнить точную подачу не сумел, отправив мяч за лицевую линию.

Перешли "ириски" на чужую половину поля, а потом допустили ошибку в передаче. Очень много брака в действиях игроков "Эвертона".

Деле Алли открылся под передачу на левом фланге, а потом выполнил неточную подачу в штрафную площадь.

Габриэль Жезус оказывается на газоне перед штрафной площадкой, и арбитр назначает стандарт в пользу "Арсенала". Нарушивший правила Годфри получил жёлтую.

Жезус выходит на свидание с Пикфордом и не переигрывает стража ворот "Эвертона", а потом матч останавливается - в офсайд залез Габриэль.

Букайо Сака врывается в штрафную площадку с правого фланга и простреливает на ближнюю штангу, а там Мина и Пикфорд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖЕЗУС!!! "Арсенал" заработал корнер на левом фланге. Последовала подача на дальнюю штангу, где мяч принял Жезус, а потом поразил ближний угол.

Третий гол за "Арсенал" забивает Габриэль Жезус. Пока очень даже успешно складывается старт в новой команде у бразильца.

"Эвертон" сразу же попытался провести атаку, выбрав левый фланг, но дальше центра поля продвинуться не смог.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! САКА!!! Жезус дошёл до штрафной площадки, а потом выполнил передачу на правый угол вратарской, где находился открытый Сака.

Пока легко складывается поединок для подопечных Микеля Артеты. Два гола они забивают, создавая себе комфортный перевес.

Демарай Грэй оказался на газоне после борьбы с Габриэлем Жезусом. Держался за локоть, но медицинское вмешательство не потребовалось.

29' От стартовой активности "канониров" не осталось и следа, всё реже и реже мы видим их у чужих ворот.

28' "Эвертон" не сумел провести контратаку правым флангом, потеряв мяч. Но сразу же вступил в отбор и игровой снаряд себе вернул.

27' Дукуре нарушил правила в атаке, откровенно придержав Эдегора. А потом Дукуре что-то не поделил с Габриэлем, но арбитр конфликт погасил.

26' Уже не так легко "Арсенал" переходит на чужую половину поля, сталкиваясь с высоким прессингом.

25' А вот сейчас "Эвертон" мог открыть счёт, но после подачи с угла поля Мина не сумел попасть в створ.

23' Перестарался в борьбе за мяч Тавареш, уронив на газон Грэя. Арбитр находился рядом и фол зафиксировал.

22' Разыграл "Эвертон" корнер, а потом последовала слишком сильная подача в штрафную площадь. Даже с навесами трудности у игроков Фрэнка Лэмпарда.

21' Атака "Эвертона" правым флангом завершается подачей, которую прерывает Салиба. Первый угловой для "ирисок".

20' Мина оказался в окружении нескольких соперников в своей штрафной, но поставил корпус, а потом выбил игровой снаряд подальше.