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Стадион:
Арсенал
2:0
Перерыв
Эвертон

Ход матча

33'
Жезус Габриэль
1:0
36'
Сака Букайо
2:0
Прогнозы 117
Арсенал 90.6% (106)
X 6.8% (8)
Эвертон 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Эвертон
1.50
4.90
99.60
Все Коэффициенты
Арсенал
Эвертон

История личных встреч

Арсенал
Эвертон

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

32 матча

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0
Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. "Арсенал" - "Эвертон" 2-0. 
  • 45'
    Не сумел "Арсенал" создать угрозу воротам соперника посредством штрафного, отправив мяч на трибуны. 
  • Желтая карточка
    45'
    Габриэль Жезус оказывается на газоне перед штрафной площадкой, и арбитр назначает стандарт в пользу "Арсенала". Нарушивший правила Годфри получил жёлтую. 
  • 44'
    Деле Алли открылся под передачу на левом фланге, а потом выполнил неточную подачу в штрафную площадь. 
  • 42'
    Перешли "ириски" на чужую половину поля, а потом допустили ошибку в передаче. Очень много брака в действиях игроков "Эвертона". 
  • 41'
    Нуну Тавареш совершил рейд по левому флангу, а вот выполнить точную подачу не сумел, отправив мяч за лицевую линию. 
  • 40'
    Через центр "Арсенал" попробовал провести наступление, но защитники "Эвертона" на сей раз сыграли надёжно, отобрав мяч. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Демарай Грэй оказался на газоне после борьбы с Габриэлем Жезусом. Держался за локоть, но медицинское вмешательство не потребовалось. 
  • 37'
    Пока легко складывается поединок для подопечных Микеля Артеты. Два гола они забивают, создавая себе комфортный перевес. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! САКА!!! Жезус дошёл до штрафной площадки, а потом выполнил передачу на правый угол вратарской, где находился открытый Сака. 
  • 35'
    "Эвертон" сразу же попытался провести атаку, выбрав левый фланг, но дальше центра поля продвинуться не смог. 
  • 34'
    Третий гол за "Арсенал" забивает Габриэль Жезус. Пока очень даже успешно складывается старт в новой команде у бразильца. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖЕЗУС!!! "Арсенал" заработал корнер на левом фланге. Последовала подача на дальнюю штангу, где мяч принял Жезус, а потом поразил ближний угол. 
  • 32'
    Букайо Сака врывается в штрафную площадку с правого фланга и простреливает на ближнюю штангу, а там Мина и Пикфорд. 
  • Офсайд
    31'
    Жезус выходит на свидание с Пикфордом и не переигрывает стража ворот "Эвертона", а потом матч останавливается - в офсайд залез Габриэль. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      От стартовой активности "канониров" не осталось и следа, всё реже и реже мы видим их у чужих ворот. 
    • 28'
      "Эвертон" не сумел провести контратаку правым флангом, потеряв мяч. Но сразу же вступил в отбор и игровой снаряд себе вернул. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Дукуре нарушил правила в атаке, откровенно придержав Эдегора. А потом Дукуре что-то не поделил с Габриэлем, но арбитр конфликт погасил. 
    • 26'
      Уже не так легко "Арсенал" переходит на чужую половину поля, сталкиваясь с высоким прессингом. 
    • Угловой
      25'
      А вот сейчас "Эвертон" мог открыть счёт, но после подачи с угла поля Мина не сумел попасть в створ. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Перестарался в борьбе за мяч Тавареш, уронив на газон Грэя. Арбитр находился рядом и фол зафиксировал. 
    • 22'
      Разыграл "Эвертон" корнер, а потом последовала слишком сильная подача в штрафную площадь. Даже с навесами трудности у игроков Фрэнка Лэмпарда. 
    • Угловой
      21'
      Атака "Эвертона" правым флангом завершается подачей, которую прерывает Салиба. Первый угловой для "ирисок". 
    • 20'
      Мина оказался в окружении нескольких соперников в своей штрафной, но поставил корпус, а потом выбил игровой снаряд подальше. 
    • 19'
      Статистику ударов по воротам нам показали. Пока со счётом 3-0 выигрывает в этом компоненте "Арсенал". "Ириски" пока не могут провести толковую атаку. 
    • 17'
      Мина выполнил верховую передачу на чужую половину поля, но никто из партнёров за игровой снаряд не зацепился. 
    • Угловой
      16'
      Два корнера подряд выполнили подопечные Микеля Артеты, но снова не удалось выиграть воздух и нанести удар. 
    • Опасный момент
      15'
      Жезус врывается в штрафную площадку с левого фланга и пробивает в правый угол, но Пикфорд справляется, переводя мяч на корнер. 
    • 14'
      Преимущественно через правый фланг атакует "Арсенал", где продолжает активничать Соареш. Сейчас ещё один безадресный кросс выполнил. 
    • 12'
      Седрик Соареш прорывается по правому флангу и выполняет передачу на левый край штрафной, а там никого из партнёров. 
    • 11'
      Годфри оказался под прессингом Сака, но успел расстаться с мячом, выполнив передачу на Мину. 
    • Угловой
      10'
      Не без труда, но "Эвертон" справился с корнером соперника, выбив игровой снаряд из штрафной площадки. 
    • 9'
      Йерри Мина не позволил Седрику Соарешу обыграть себя один в один, выбив мяч за лицевую линию. 
    • Офсайд
      7'
      Первое наступление "ирисок" прервалось свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Калверт-Льюин. 
    • 6'
      Джордан Пикфорд надёжно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после фланговой подачи Нуну Тавареша. 
    • 5'
      Пока не удаётся "Эвертону" зацепиться за игровой снаряд. Вынужден он уделять внимание обороне, находясь всем составом на своей половине поля. 
    • 4'
      Нуну Тавареш ворвался в штрафную площадку с левого фланга, а потом выполнил безадресный прострел во вратарскую. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Габриэль Жезус нарушил правила на правом фланге, подтолкнув в спину Йерри Мину. 
    • 2'
      Активно "Арсенал" начинает поединок, проводя затяжную позиционную атаку, но пока без ударов по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Команды выходят на поле, скоро начнём. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Арсенал" - "Эвертон", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 117
    Арсенал 90.6% (106)
    X 6.8% (8)
    Эвертон 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Эвертон
    1.50
    4.90
    99.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал 2:0 Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    90.6% (106)
    Ничья
    6.8% (8)
    Эвертон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (78)
    Меньше
    23.53% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (80)
    Нет
    21.57% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    51.3% (60)
    2:0 Арсенал
    12.8% (15)
    3:2 Арсенал
    5.1% (6)
    1:0 Арсенал
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Арсенал
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Арсенал
    Эвертон
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