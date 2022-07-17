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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 45+'
Тальерес Кордоба
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Бенедетто Дарио
27' Желтая карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II
43' Желтая карточка
Фернандес Пол

Ход матча

7'
Бенедетто Дарио
0:0
27'
Рамирес Хуан Эдгардо II
 
43'
Фернандес Пол
 
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
2.03
3.38
6.20
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
7
Diego
Valoyes
23
Франко
Алан
11
Джиротти
Федерико
Бока Хуниорс
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
КДМЗ4
0:0
КДМЗ4
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.38
Вилья Себастьян 2 0.25
Бенедетто Дарио 2 0.25
Фернандес Пол 1 0.13
Рохо Маркос 1 0.13
Сандез Агустин 1 0.13
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.13
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 1 0.13
Джиротти Федерико 1 0.13
Enzo Hernan Diaz 1 0.13
Matias Godoy 0 0
Rodrigo Garro 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Самбрано Очандарте 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Орсини Николас 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Alan Varela 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 1
Enzo Hernan Diaz 3 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Diego Valoyes 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Франко Алан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
8. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
11. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
13. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
15. Бока Хуниорс 0:0 8 3 1 4 12 - 13 10
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тальерес Кордоба 0:0 8 1 3 4 4 - 8 6
25. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
26. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
27. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
11. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
12. Бока Хуниорс 0:0 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
22. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
23. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 0:0 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 0:0 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Рамирес Хуан Эдгардо II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бенедетто Дарио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
2.03
3.38
6.20
Все Коэффициенты
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