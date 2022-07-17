0:0
Первый тайм: 45+'
0'
0:0
7' Не забитый пенальтиБенедетто Дарио
27' Желтая карточкаРамирес Хуан Эдгардо II
43' Желтая карточкаФернандес Пол
Ход матча
7'
0:0
43'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
35 Nahuel Genez
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.38
|Вилья Себастьян
|2
|0.25
|Бенедетто Дарио
|2
|0.25
|Фернандес Пол
|1
|0.13
|Рохо Маркос
|1
|0.13
|Сандез Агустин
|1
|0.13
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.13
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|1
|0.13
|Джиротти Федерико
|1
|0.13
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.13
|Matias Godoy
|0
|0
|Rodrigo Garro
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Самбрано Очандарте
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фернандес Пол
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|1
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Diego Valoyes
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|8 - 3
|16
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|8.
|Годой Крус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|10.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|11.
|Сармиенто
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|13.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|15.
|Бока Хуниорс
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|17.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Ривер Плейт
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|24.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|25.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|27.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|28.
|Альдосиви
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Годой Крус
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|20.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|21.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|22.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|23.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|25.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|26.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес