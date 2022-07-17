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Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Бенедетто Дарио
27' Желтая карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II
43' Желтая карточка
Фернандес Пол
71' Желтая карточка
Адвинкула Луис
71' Желтая карточка
Франко Алан
71' Желтая карточка
Рохо Маркос
71' Желтая карточка
Рафа II
74' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
78' Вторая желтая карточка
Рафа II
1:0
78' Пенальти
Рохо Маркос
90' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
7
Diego
Valoyes
23
Франко
Алан
11
Джиротти
Федерико
Бока Хуниорс
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тальерес Кордоба

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
КДМЗ4
0:0
КДМЗ4
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.38
Вилья Себастьян 2 0.25
Бенедетто Дарио 2 0.25
Рохо Маркос 2 (1) 0.25
Фернандес Пол 1 0.13
Сандез Агустин 1 0.13
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.13
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 1 0.13
Джиротти Федерико 1 0.13
Enzo Hernan Diaz 1 0.13
Matias Godoy 0 0
Rodrigo Garro 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 3 0
Фабра Франк 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Самбрано Очандарте 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Alan Varela 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 4 0
Франко Алан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Diego Valoyes 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
2
15%
1
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
67%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 4 4 0 8 - 3 16
2. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Расинг Авельянеда 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Уракан 7 4 2 1 10 - 7 14
8. Годой Крус 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Унион Санта-Фе 7 4 1 2 14 - 13 13
10. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
11. Банфилд 7 3 2 2 10 - 7 11
12. Сармиенто 8 3 2 3 8 - 7 11
13. Арсенал Саранди 8 2 5 1 10 - 9 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 7 2 4 1 10 - 8 10
16. Колон 8 2 3 3 6 - 7 9
17. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
18. Ривер Плейт 7 2 2 3 9 - 8 8
19. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 12 8
20. Эстудиантес Ла Плата 7 2 2 3 8 - 10 8
21. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
22. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
23. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
24. Тигре 7 1 3 3 9 - 12 6
25. Велес Сарсфилд 7 1 2 4 5 - 8 5
26. Ланус 7 1 2 4 6 - 11 5
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
5. Годой Крус 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
7. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
11. Колон 4 2 1 1 5 - 4 7
12. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
13. Атлетико Платенсе 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
20. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
21. Банфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
22. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
23. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
24. Велес Сарсфилд 3 1 0 2 2 - 2 3
25. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 5 - 7 3
26. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тигре 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Уракан 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Арсенал Саранди 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 4 1 1 2 7 - 5 4
13. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 3 - 2 4
15. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Сармиенто 4 0 1 3 1 - 5 1
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
27. Ланус 4 0 1 3 2 - 7 1
28. Альдосиви 4 0 0 4 3 - 11 0
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    • Желтая карточка
      43'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Рамирес Хуан Эдгардо II получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бенедетто Дарио пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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