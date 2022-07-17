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Нуну Алмейда обслуживает нашу встречу, даёт он стартовый свисток! С центра поля стартовали футболисты "Бенфики"! В красных майках, белых трусах сегодня португальцы, а "Фулхэм" сыграет в традиционных белых майках, тёмным трусах.