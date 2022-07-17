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Бенфика
 
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Фулхэм
Прогнозы 109
Бенфика 92.7% (101)
X 4.6% (5)
Фулхэм 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Фулхэм
1.77
4.00
4.70
Все Коэффициенты
Бенфика
Фулхэм

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1
Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Нуну Алмейда обслуживает нашу встречу, даёт он стартовый свисток! С центра поля стартовали футболисты "Бенфики"! В красных майках, белых трусах сегодня португальцы, а "Фулхэм" сыграет в традиционных белых майках, тёмным трусах.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча между командами "Бенфика" (Португалия) и "Фулхэм" (Англия). С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
Прогнозы 109
Бенфика 92.7% (101)
X 4.6% (5)
Фулхэм 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Фулхэм
1.77
4.00
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бенфика - Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Бенфика - Фулхэм

Исход игры
Бенфика
92.7% (102)
Ничья
4.5% (5)
Фулхэм
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
50.9% (56)
2:0 Бенфика
16.4% (18)
1:0 Бенфика
10.9% (12)
3:1 Бенфика
5.5% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Бенфика
2.7% (3)
3:0 Бенфика
1.8% (2)
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Бенфика
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