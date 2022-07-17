- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 _Kokubo L.Вратарь
-
24 _Soares S.Вратарь
- Защитник
-
22 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 _Neto M.
-
28 _Weigl J.
-
-
-
96 _Moreira D.
-
72 _Araujo T.
-
-
31 _Dias G.
-
55 _Bernardo P.
-
-
11 _Meite S.
-
Главный тренер: Вериссиму
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
4 Рим Тим
-
10 Рид Бобби
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 _Chalobah N.
-
13 _Fossey M.
-
23 _Francois T.
-
-
20 _Jasper S.
-
-
14 _McAvoy C.
-
-
-
-
-
33 _Robinson A.
-
-
28 _Tiehi J.
-
Главный тренер: Силва Марку
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1
Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Прогнозы на матч Бенфика - Фулхэм
Исход игры
Бенфика
92.7% (102)
Ничья
4.5% (5)
Фулхэм
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
50.9% (56)
2:0 Бенфика
16.4% (18)
1:0 Бенфика
10.9% (12)
3:1 Бенфика
5.5% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Бенфика
2.7% (3)
3:0 Бенфика
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!