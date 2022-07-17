Стадион: МОСИР
0:0
Первый тайм: 18'
0'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Marcej SliwaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
79 Olaf Kobacki
-
-
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
История личных встреч
Радомьяк Радом
Медзь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Медзь
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0
Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1 Видзев Лодзь - Медзь 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Медзь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Медзь
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Медзь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Легия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Корона Кельце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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