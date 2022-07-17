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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Радомьяк Радом
0:0
Первый тайм: 18'
Медзь
0'
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Медзь
2.25
3.40
3.40
Все Коэффициенты
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
35
Лукашик
Даниэль
9
Леандро
2
Thabo
Cele
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
10
Roberto
Alves
1
Pawel
Lenarcik
99
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Миюшкович
Неманья
13
Ауртенече
Йон
3
Матыня
Хуберт
6
Матушек
Шимон
70
Marcej
Sliwa
8
Чука
Виктор
10
Домингес
Максим
18
Запольник
Камиль
7
Энрикес
Анхело
Радомьяк Радом
4-1-4-1
Медзь
4-1-4-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Медзь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:2
К
4:0
ПД
3:1
ПД
3:0
ПД
3:1

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Медзь
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0
Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0 Медзь - Гурник Польковице 3:1 Видзев Лодзь - Медзь 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Медзь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Медзь 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Медзь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Радомьяк Радом 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Корона Кельце 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Медзь
2.25
3.40
3.40
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