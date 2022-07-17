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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
0:0
Первый тайм: 21'
Ландскруна
0'

Ход матча

19'
Dusan Jajic
Miguel Sandberg
 
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Ландскруна
2.09
3.83
4.20
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
2
Herman
Magnusson
8
Daniel
Ask
14
Viktor
Granath
33
Miguel
Sandberg
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
3
Линнер
Альбин
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
Вестерос
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Ландскруна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 7 0.5
Йоханссон Саймон 3 0.21
Dusan Jajic 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Проделль Виктор 1 0.07
Max Larsson 1 0.07
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.07
Троне Филип 0 0
Daniel Ask 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.36
Эгнелль Адам 4 0.29
Перссон Эрик 3 0.21
Ousmane Diawara 3 0.21
Оттоссон Филип 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Viktor Ekblom 1 0.07
Jesper Strid 1 0.07
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Йоханссон Саймон 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Philip Andersson I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
6
55%
76-90

Забито

15
20
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
5
33%
3
15%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
27%
2
10%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
8
31%
9
45%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2
Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 8 2 3 26 - 13 26
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Утсиктенс 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Треллеборг 13 6 4 3 22 - 19 22
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 0:0 14 5 6 3 20 - 20 21
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 0:0 14 3 5 6 16 - 25 14
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ландскруна 0:0 6 3 2 1 12 - 11 11
10. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
11. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
13. Вестерос 0:0 7 1 4 2 8 - 12 7
14. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Ландскруна 0:0 8 2 4 2 8 - 9 10
7. Треллеборг 6 3 1 2 11 - 12 10
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 0:0 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Ландскруна
2.09
3.83
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Ландскруна онлайн

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