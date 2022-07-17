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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
3:0
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
30' Гол
Viktor Granath
33' Желтая карточка
Оттоссон Филип
2:0
57' Гол в свои ворота
Ousmane Diawara
59' Вторая желтая карточка
Оттоссон Филип
72' Желтая карточка
Бликст Якоб
3:0
77' Гол
Daniel Ask
79' Желтая карточка
Эдлунд Олле
90'+6
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
2
Herman
Magnusson
8
Daniel
Ask
14
Viktor
Granath
33
Miguel
Sandberg
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
3
Линнер
Альбин
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
Вестерос
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Ландскруна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 8 0.57
Йоханссон Саймон 3 0.21
Daniel Ask 1 0.07
Dusan Jajic 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Проделль Виктор 1 0.07
Max Larsson 1 0.07
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.07
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.36
Эгнелль Адам 4 0.29
Перссон Эрик 3 0.21
Ousmane Diawara 3 0.21
Оттоссон Филип 1 0.07
Рапп Йохан 1 0.07
Хейер Мелкер 1 0.07
Viktor Ekblom 1 0.07
Jesper Strid 1 0.07
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Линнер Альбин 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Йоханссон Саймон 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Оттоссон Филип 3 1
Philip Andersson I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Бликст Якоб 1 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
6
55%
76-90

Забито

17
21
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
5
29%
29%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
6
27%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
8
30%
30%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2
Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 14 9 2 3 27 - 13 29
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Утсиктенс 0:1 14 7 3 4 25 - 16 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Треллеборг 13 6 4 3 22 - 19 22
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 14 5 5 4 20 - 23 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Хальмстад 1:0 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
4. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 0:1 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
10. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 1:0 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 0:1 7 4 0 3 12 - 7 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 6 3 1 2 11 - 12 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Оттоссон Филип получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • 19'
      Miguel Sandberg уходит с поля. Душан Яйич выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 3:0 Ландскруна онлайн

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