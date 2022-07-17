3:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолViktor Granath
33' Желтая карточкаОттоссон Филип
2:0
57' Гол в свои воротаOusmane Diawara
59' Вторая желтая карточкаОттоссон Филип
72' Желтая карточкаБликст Якоб
3:0
77' ГолDaniel Ask
79' Желтая карточкаЭдлунд Олле
90'+6
Ход матча
30'
33'
57'
2:0
59'
72'
77'
3:0
79'
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
10
Хейер
Мелкер
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеЗащитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Вестерос
Ландскруна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|8
|0.57
|Йоханссон Саймон
|3
|0.21
|Daniel Ask
|1
|0.07
|Dusan Jajic
|1
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Проделль Виктор
|1
|0.07
|Max Larsson
|1
|0.07
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.07
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.36
|Эгнелль Адам
|4
|0.29
|Перссон Эрик
|3
|0.21
|Ousmane Diawara
|3
|0.21
|Оттоссон Филип
|1
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.07
|Хейер Мелкер
|1
|0.07
|Viktor Ekblom
|1
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.07
|Ткач Александр
|0
|0
|Бликст Якоб
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Оттоссон Филип
|3
|1
|Philip Andersson I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Бликст Якоб
|1
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
6
55%
76-90
Забито
17
21
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
5
29%
29%
3
14%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
15%
2
9%
1-15
1
4%
6
27%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
8
30%
30%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2
Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|14
|9
|2
|3
|27 - 13
|29
|2.
|Браге
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Утсиктенс
|0:1
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|30 - 22
|22
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Треллеборг
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|14
|5
|5
|4
|20 - 23
|20
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|14
|1
|4
|9
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Хальмстад
|1:0
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Утсиктенс
|0:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|10.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Хальмстад
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|0:1
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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