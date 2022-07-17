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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Люнгбю
1:0
Перерыв
Силькеборг
0'
38' Желтая карточка
Риис Кристиан
1:0
43' Гол
Риис Кристиан

Ход матча

34'
Риис Кристиан
Бьеллан Андреас
 
38'
Риис Кристиан
 
43'
Риис Кристиан
(Хамалайнен Брайан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Силькеборг
3.94
3.60
2.37
Все Коэффициенты
1
Ибсен
Фредерик
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
13
Винтер
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
22
Вестергорд
Магнус
9
Mathias
Kristensen2
7
Нильсен
Эмиль
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
11
Хелениус
Никлас
Люнгбю
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Силькеборг

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риис Кристиан 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2
Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
Силькеборг
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Люнгбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люнгбю 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Виборг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Силькеборг 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ольборг 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Силькеборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Люнгбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Йоргенсен Каспер бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 48'
    Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Матиас Кристенсен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
  • 47'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Контроль мяча: Люнгбю: 45%, Силькеборг: 55%.
  • 46'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    46'
    Матиас Кристенсен возвращается на поле.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    45'
    Матиас Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Хамалайнен Брайан сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Силькеборг
    3.94
    3.60
    2.37
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