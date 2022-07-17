Стадион: Люнгбю
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Силькеборг
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риис Кристиан
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2
Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Нюкёбинг 5:0 Эсбьерг - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Нюкёбинг 1:2 Фремад Амагер - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фредерисия 1:1 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
Силькеборг
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1
Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Люнгбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люнгбю
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Виборг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Силькеборг
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ольборг
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люнгбю
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Силькеборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров